В Одесі затримали групу псевдоспівробітників ТЦК, які вимагали гроші за уникнення мобілізації

Шахраї в масках військових вимагали великі суми від чоловіків призовного віку, погрожуючи мобілізацією.

Джерело фото: npu.gov.ua

У Одесі правоохоронці затримали групу осіб, які видавали себе за працівників територіальних центрів комплектування та поліції, вимагали гроші з чоловіків призовного віку, погрожуючи мобілізацією. Про це повідомили в поліції.

Злочинну схему організували троє одеситів та уродженець Донеччини. За кожне «погашення» випадку група отримувала до 40 тисяч гривень. Зловмисники використовували форму військових та поліцейських, зупиняли чоловіків на вулицях і погрожували доставити їх до ТЦК, але пропонували уникнути цього за гроші. Якщо ж жертви відмовлялись платити, вони застосовували фізичне та психологічне насилля.

Один з випадків стався, коли зловмисники спостерігали за чоловіком неподалік його дому, звинуватили його в ухиленні від мобілізації і почали бити. Після цього вони зажадали від потерпілого більше 3 000 доларів США за «звільнення».

До групи входив колишній міліціонер, а також двоє осіб, які раніше були судимі за злочини. Затримання злочинців відбулося «на гарячому», під час обшуків у них вилучили форму, гроші, банківські картки та мобільні телефони. Також виявили зброю, наркотичні засоби та інші предмети, які підлягають експертному дослідженню.

Зловмисників затримали, їм вже оголошено підозру за вимагання. За даним злочином їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування, перевіряється їхня причетність до інших злочинів.

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