Скільки заробляють у Державній судовій адміністрації – відомий розмір зарплат

Найбільша заробітна плата в системі Судової адміністрації зафіксована у центральному апараті ДСА та прифронтових областях, а найменша – в найбільш великих та завантажених регіонах.

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Державна судова адміністрація оприлюднила інформацію про розмір заробітної плати керівництва ДСА, територіальних управлінь ДСА та співробітників Судової адміністрації за січень-вересень 2024 року.

Згідно з оприлюдненими даними, найбільший розмір заробітної плати зафіксовано у центральному апараті Державної судової адміністрації.

Також, помітно, що рівень заробітної плати в органах системи ДСА не є рівномірним. Наприклад, співробітники ТУ ДСА областей, суди яких вважаються найбільш завантаженими справами, отримують менше своїх колег у більш спокійних регіонах. Так, невисоку заробітну плату отримують співробітники ТУ ДСА в Дніпропетровській, Одеській областях та у місті Києві.

Заробітна плата в центральному апараті ДСА

В центральному апараті ДСА протягом січня-вересня 2024 року в середньому працювало 135 співробітників, у яких середній розмір заробітної плати з урахуванням 22% стимулюючих виплат, склав 49 016 гривень.

Так, в. о. голови ДСА та два його заступники отримували в середньому 98 159 гривень на місяць (з урахуванням 11% стимулюючих).

А 20 керівників та заступних керівників департаментів ДСА отримували щомісяця 69 808 гривень (22% стимулюючих).

Відповідно, 18 керівників та заступників керівників підрозділів у складі департаментів ДСА отримували щомісяця по 59 635 гривень (22% стимулюючих).

Державні службовці (87 осіб) підкатегорії В1 (головні спеціалісти, головні консультанти) у середньому кожний місяць отримували по 42 290 гривень (21% стимулюючих).

При цьому два співробітника підкатегорії В2 (провідні спеціалісти) отримували по 33 006 гривень (22% стимулюючих).

Також, за даними ДСА, два працівника патронатної служби щомісяця отримували 18 989 гривень (30% стимулюючих), а три робітника – по 23 300 гривень (438% стимулюючих виплат).

Заробітна плата в ТУ ДСА

Що стосується територіальних управлінь ДСА, то найбільший середній розмір заробітних плат зафіксовано в ТУ ДСА, які знаходяться у прифронтових областях і стосовно яких застосовується встановлений у 2023 році т. з. «коефіцієнт воєнного стану».

ТУ ДСА в Херсонській області (всього 9 співробітників) – 51 632 гривень (29% стимулюючих виплат) на місяць. Зокрема, керівник ТУ ДСА отримував щомісяця 116 833 гривні.

ТУ ДСА в Запорізькій області (всього 13 співробітників) – 39 654 гривні (18% стимулюючих). Зарплата керівника ТУ ДСА та заступника керівника – 71 017 гривень на місяць.

ТУ ДСА в Донецькій області (всього 17 співробітників) – 33 985 гривень (30% стимулюючих виплат). Зарплата керівника та заступника керівника ТУ ДСА – 52 333 гривні.

ТУ ДСА в Харківській області (всього 29 співробітників) – 31 704 гривні (21% стимулюючих). Зарплата керівника та заступника керівника ТУ ДСА – 58 155 гривень.

ТУ ДСА в Сумській області (всього 17 співробітників) – 27 458 гривень (17% стимулюючих). Зарплата керівника та заступника керівника ТУ ДСА – 51 656 гривень.

ТУ ДСА в Миколаївській області (всього 16 співробітників) – 27 102 гривні (6% стимулюючих). Зарплата керівника ТУ ДСА – 59 467 гривень.

В інших ТУ ДСА зафіксовано такий середній розмір заробітних плат:

ТУ ДСА в Волинській області (всього 11 співробітників) – 29 019 гривень (27% стимулюючих). Зарплата керівника та заступника керівника ТУ ДСА – 44 450 гривень на місяць.

ТУ ДСА в Тернопільській області (всього 12 співробітників) – 25 415 гривень (17% стимулюючих). Зарплата керівника та заступника керівника ТУ ДСА – 41 139 гривень.

ТУ ДСА в Київській області (всього 16 співробітників) – 24 842 (14% стимулюючих виплат). Зарплата керівника та заступника керівника ТУ ДСА – 35 978 гривень на місяць.

ТУ ДСА в Чернігівській області (всього 13 співробітників) – 24 660 гривень (розмір стимулюючих – 30%). Зарплата керівника ТУ ДСА – 46 233 гривні.

ТУ ДСА в Кіровоградській області (всього 16 співробітників) – 24 119 гривень (10% стимулюючих). Зарплата керівника та заступника керівника ТУ ДСА – 39 911 гривень.

ТУ ДСА в Івано-Франківській області (всього 13 співробітників) – 23 980 гривень (23% стимулюючих). Зарплата керівника та заступника керівника ТУ ДСА – 44 178 гривень.

ТУ ДСА в Черкаській області (всього 17 співробітників) – 23 656 гривень (23% стимулюючих). Зарплата керівника та заступника керівника ТУ ДСА – 37 500 гривень.

ТУ ДСА в Закарпатській області (всього 12 співробітників) – 23 451 гривна (37% стимулюючих). Зарплата керівника ТУ ДСА – 44 222 гривні.

ТУ ДСА в Полтавській області (всього 18 співробітників) – 23 350 гривень (28% стимулюючих). Зарплата керівника ТУ ДСА – 53 389 гривень.

ТУ ДСА в Рівненської області (всього 12 співробітників) – 23 051 гривня (21% стимулюючих). Зарплата керівника та заступника керівника ТУ ДСА – 43 217 гривень.

ТУ ДСА в Хмельницькій області (всього 15 співробітників) – 22 807 гривень (13% стимулюючих). Зарплата керівника та заступника керівника ТУ ДСА – 38 044 гривні.

ТУ ДСА в Житомирській області (всього 20 співробітників) – 21 976 гривень (16% стимулюючих). Зарплата керівника ТУ ДСА – 41 800 гривень.

ТУ ДСА в Вінницькій області (всього 20 співробітників) – 21 791 гривня (9% стимулюючих). Зарплата керівника та заступника керівника ТУ ДСА – 43 533 гривні.

ТУ ДСА в Львівській області (всього 22 співробітника) – 21 580 гривень (17% стимулюючих). Зарплата керівника та заступника керівника ТУ ДСА – 39 895 гривень.

ТУ ДСА в Чернівецькій області - (всього 14 співробітників) – 21 510 гривень (12% стимулюючих виплат). Зарплата керівника та заступника керівника ТУ ДСА – 39 878 гривень.

ТУ ДСА в Одеській області (всього 22 співробітника) – 20 820 гривень (13% стимулюючих). Зарплата керівника та заступника керівника ТУ ДСА – 39 844 гривні.

ТУ ДСА в Дніпропетровській області (всього 31 співробітник) – 20 289 (7% стимулюючих). Зарплата керівника та заступника керівника ТУ ДСА – 37 122 гривні.

ТУ ДСА в місті Києві (всього 23 співробітника) – 16 699 гривень (24% стимулюючих). Зарплата керівника та заступника керівника ТУ ДСА – 30 767 гривень.

Також зазначимо, що як вказано у звіті ДСА, співробітники ТУ ДСА в Луганській області вже звільнені зі своїх посад (Луганська область майже повністю окупована РФ).

Автор: В’ячеслав Хрипун

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