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Сколько зарабатывают в Государственной судебной администрации – известен размер зарплат

08:00, 11 ноября 2024
Самая большая заработная плата в системе Судебной администрации зафиксирована в центральном аппарате ГСА и в прифронтовых областях, а самая маленькая – в наиболее больших и загруженных регионах.
Сколько зарабатывают в Государственной судебной администрации – известен размер зарплат
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Государственная судебная администрация обнародовала информацию о размере заработной платы руководства ГСА, территориальных управлений ГСА и сотрудников Судебной администрации за январь-сентябрь 2024 года.

Согласно обнародованным данным, самый большой размер заработной платы зафиксирован в центральном аппарате Государственной судебной администрации.

Также заметно, что уровень заработной платы в органах системы ГСА не является равномерным. К примеру, сотрудники ТУ ГСА областей, суды которых считаются наиболее загруженными делами, получают меньше своих коллег в более спокойных регионах. Так, невысокую заработную плату получают сотрудники ТУ ГСА в Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве.

Заработная плата в центральном аппарате ГСА

В центральном аппарате ГСА в течение января-сентября 2024 года в среднем работало 135 сотрудников, у которых средний размер заработной платы с учетом 22% стимулирующих выплат составил 49 016 гривен.

Так, и. о. главы ГСА и два его заместителя получали в среднем 98 159 гривен в месяц (с учетом 11% стимулирующих).

А 20 руководителей и заместителей департаментов ГСА получали ежемесячно 69 808 гривен (22% стимулирующих).

Соответственно, 18 руководителей и заместителей руководителей подразделений в составе департаментов ГСА получали ежемесячно по 59 635 гривен (22% стимулирующих).

Государственные служащие (87 человек) подкатегории В1 (главные специалисты, главные консультанты) в среднем за каждый месяц получали по 42 290 гривен (21% стимулирующих).

При этом два сотрудника подкатегории В2 (ведущие специалисты) получали по 33 006 гривен (22% стимулирующих).

Также, по данным ГСА, два работника патронатной службы ежемесячно получали 18 989 гривен (30% стимулирующих), а трое рабочих – по 23 300 гривен (438% стимулирующих выплат).

Заработная плата в ТУ ГСА

Что касается территориальных управлений ГСА, то наибольший средний размер заработной платы зафиксирован в ТУ ГСА, которые находятся в прифронтовых областях и в отношении которых применяется установленный в 2023 году т. н. «коэффициент военного положения».

ТУ ГСА в Херсонской области (всего 9 сотрудников) – 51 632 гривен (29% стимулирующих выплат) в месяц. В частности, руководитель ТУ ГСА получал ежемесячно 116 833 гривны.

ТУ ГСА в Запорожской области (всего 13 сотрудников) – 39 654 гривны (18% стимулирующих). Зарплата руководителя ТУ ГСА и заместителя руководителя – 71 017 гривен в месяц.

ТУ ГСА в Донецкой области (всего 17 сотрудников) – 33 985 гривен (30% стимулирующих выплат). Зарплата руководителя и заместителя руководителя ТУ ГСА – 52 333 гривны.

ТУ ГСА в Харьковской области (всего 29 сотрудников) – 31 704 гривны (21% стимулирующих). Зарплата руководителя и заместителя руководителя ТУ ГСА – 58 155 гривен.

ТУ ГСА в Сумской области (всего 17 сотрудников) – 27 458 гривен (17% стимулирующих). Зарплата руководителя и заместителя руководителя ТУ ГСА – 51 656 гривен.

ТУ ГСА в Николаевской области (всего 16 сотрудников) – 27 102 гривны (6% стимулирующих). Зарплата руководителя ТУ ГСА – 59 467 гривен.

В других ТУ ГСА зафиксирован такой средний размер заработной платы:

ТУ ГСА в Волынской области (всего 11 сотрудников) – 29 019 гривен (27% стимулирующих). Зарплата руководителя и заместителя руководителя ТУ ГСА – 44 450 гривен в месяц.

ТУ ГСА в Тернопольской области (всего 12 сотрудников) – 25 415 гривен (17% стимулирующих). Зарплата руководителя и заместителя руководителя ТУ ГСА – 41 139 гривен.

ТУ ГСА в Киевской области (всего 16 сотрудников) – 24 842 (14% стимулирующих выплат). Зарплата руководителя и заместителя руководителя ТУ ГСА – 35 978 гривен в месяц.

ТУ ГСА в Черниговской области (всего 13 сотрудников) – 24 660 гривен (размер стимулирующих – 30%). Зарплата руководителя ТУ ГСА – 46 233 гривны.

ТУ ГСА в Кировоградской области (всего 16 сотрудников) – 24 119 гривен (10% стимулирующих). Зарплата руководителя и заместителя руководителя ТУ ГСА – 39 911 гривен.

ТУ ГСА в Ивано-Франковской области (всего 13 сотрудников) – 23 980 гривен (23% стимулирующих). Зарплата руководителя и заместителя руководителя ТУ ГСА – 44 178 гривен.

ТУ ГСА в Черкасской области (всего 17 сотрудников) – 23 656 гривен (23% стимулирующих). Зарплата руководителя и заместителя руководителя ТУ ГСА – 37 500 гривен.

ТУ ГСА в Закарпатской области (всего 12 сотрудников) – 23 451 гривна (37% стимулирующих). Зарплата руководителя ТУ ГСА – 44 222 гривны.

ТУ ГСА в Полтавской области (всего 18 сотрудников) – 23 350 гривен (28% стимулирующих). Зарплата руководителя ТУ ГСА – 53 389 гривен.

ТУ ГСА в Ровенской области (всего 12 сотрудников) – 23 051 гривна (21% стимулирующих). Зарплата руководителя и заместителя руководителя ТУ ГСА – 43 217 гривен.

ТУ ГСА в Хмельницкой области (всего 15 сотрудников) – 22 807 гривен (13% стимулирующих). Зарплата руководителя и заместителя руководителя ТУ ГСА – 38 044 гривны.

ТУ ГСА в Житомирской области (всего 20 сотрудников) – 21 976 гривен (16% стимулирующих). Зарплата руководителя ТУ ГСА – 41 800 гривен.

ТУ ГСА в Винницкой области (всего 20 сотрудников) – 21 791 гривна (9% стимулирующих). Зарплата руководителя и заместителя руководителя ТУ ГСА – 43 533 гривны.

ТУ ГСА в Львовской области (всего 22 сотрудника) – 21 580 гривен (17% стимулирующих). Зарплата руководителя и заместителя руководителя ТУ ГСА – 39 895 гривен.

ТУ ГСА в Черновицкой области (всего 14 сотрудников) – 21 510 гривен (12% стимулирующих выплат). Зарплата руководителя и заместителя руководителя ТУ ГСА – 39 878 гривен.

ТУ ГСА в Одесской области (всего 22 сотрудника) – 20 820 гривен (13% стимулирующих). Зарплата руководителя и заместителя руководителя ТУ ГСА – 39 844 гривны.

ТУ ГСА в Днепропетровской области (всего 31 сотрудник) – 20 289 (7% стимулирующих выплат). Зарплата руководителя и заместителя руководителя ТУ ГСА – 37 122 гривны.

ТУ ГСА в Киеве (всего 23 сотрудника) – 16 699 гривен (24% стимулирующих). Зарплата руководителя и заместителя руководителя ТУ ГСА – 30 767 гривен.

Также отметим, что, как указано в отчете ГСА, сотрудники ТУ ГСА в Луганской области уже уволены со своих должностей (Луганская область почти полностью оккупирована РФ).

Автор: Вячеслав Хрипун

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ГСА зарплата

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