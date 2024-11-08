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В Одессе задержали группу псевдосотрудников ТЦК, которые требовали деньги за избежание мобилизации

21:51, 8 ноября 2024
Мошенники в масках военных требовали крупные суммы от мужчин призывного возраста, угрожая мобилизацией.
В Одессе задержали группу псевдосотрудников ТЦК, которые требовали деньги за избежание мобилизации
Источник фото: npu.gov.ua
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В Одессе правоохранители задержали группу лиц, которые выдавали себя за работников территориальных центров комплектования и полиции, требовали деньги с мужчин призывного возраста, угрожая мобилизацией. Об этом сообщили в полиции.

Преступную схему организовали трое одесситов и уроженец Донецкой области. За каждое «погашение» случая группа получала до 40 тысяч гривен. Злоумышленники использовали форму военных и полицейских, останавливали мужчин на улицах и угрожали доставить их в ТЦК, но предлагали избежать этого за деньги. Если же жертвы отказывались платить, они применяли физическое и психологическое насилие.

Один из случаев произошел, когда злоумышленники наблюдали за мужчиной неподалеку от его дома, обвинили его в уклонении от мобилизации и начали избивать. После этого они потребовали от потерпевшего более 3 000 долларов США за «освобождение».

В группу входил бывший милиционер, а также двое человек, которые ранее были судимы за преступления. Задержание преступников произошло «на горячем», во время обысков у них изъяли форму, деньги, банковские карты и мобильные телефоны. Также обнаружили оружие, наркотические средства и другие предметы, которые подлежат экспертному исследованию.

Злоумышленников задержали, им уже объявлено подозрение за вымогательство. По данному преступлению им грозит до 12 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование, проверяется их причастность к другим преступлениям.

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полиция мошенник ТЦК мобилизация

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