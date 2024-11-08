В Україні частка нових авто в реєстраціях BEV зросла, хоча жовтневий попит на електроавтомобілі зменшився

У жовтні український автопарк поповнили 4 277 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром» та зауважують, що відносно минулого року жовтневий попит на електромобілі зменшився на 5%.
«Відносно минулого року жовтневий попит на електромобілі зменшився на 5%. Втім, частка нових машин в реєстраціях BEV склала 23%, проти 19% торік», - йдеться у повідомленні.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4 124 одиниць (нових – 969 шт., уживаних – 3 155 шт.).
Серед 153 комерційних електромобілів новими були лише 17 авто.
В ТОП – 5 нових електромобілів місяця потрапили:
ТОП – 5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 44,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.