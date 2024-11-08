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В Україні частка нових авто в реєстраціях BEV зросла, хоча жовтневий попит на електроавтомобілі зменшився

23:12, 8 листопада 2024
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4 124 одиниць.
В Україні частка нових авто в реєстраціях BEV зросла, хоча жовтневий попит на електроавтомобілі зменшився
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У жовтні український автопарк поповнили 4 277 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром» та зауважують, що відносно минулого року жовтневий попит на електромобілі зменшився на 5%.

«Відносно минулого року жовтневий попит на електромобілі зменшився на 5%. Втім, частка нових машин в реєстраціях BEV склала 23%, проти 19% торік», - йдеться у повідомленні.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4 124 одиниць (нових – 969 шт., уживаних – 3 155 шт.).

Серед 153 комерційних електромобілів новими були лише 17 авто.

В ТОП – 5 нових електромобілів місяця потрапили:

  1. HONDA M-NV – 188 од.;
  2. VOLKSWAGEN ID.4 – 100 од.;
  3. ZEEKR 001 – 94 од.;
  4. BYD Song Plus – 74 од.;
  5. AUDI Q4 e-tron – 41 од.

ТОП – 5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  1. NISSAN Leaf – 447 од.;
  2. TESLA Model Y – 299 од.;
  3. TESLA Model 3 – 281 од.;
  4. HYUNDAI Kona Electric – 195 од.;
  5. VOLKSWAGEN e-Golf – 182 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 44,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.

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