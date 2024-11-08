В Украине доля новых авто в регистрациях BEV выросла, хотя октябрьский спрос на электроавтомобили снизился

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 4 124 единиц.

В октябре украинский автопарк пополнили 4 277 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» и отмечают, что по отношению к прошлому году октябрьский спрос на электромобили уменьшился на 5%.

«По отношению к прошлому году октябрьский спрос на электромобили уменьшился на 5%. Впрочем, доля новых машин в регистрациях BEV составила 23%, против 19% в прошлом году», - говорится в сообщении.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 4 124 единиц (новых – 969 шт., подержанных – 3 155 шт.).

Среди 153 коммерческих электромобилей новыми были только 17 автомобилей.

В ТОП – 5 новых электромобилей месяца попали:

HONDA M-NV – 188 ед.; VOLKSWAGEN ID.4 – 100 ед.; ZEEKR 001 – 94 ед.; BYD Song Plus – 74 ед.; AUDI Q4 e-tron – 41 ед.

ТОП – 5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

NISSAN Leaf – 447 ед.; TESLA Model Y – 299 ед; TESLA Model 3 – 281 ед.; HYUNDAI Kona Electric – 195 ед.; VOLKSWAGEN e-Golf – 182 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 44,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.

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