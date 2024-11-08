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В Украине доля новых авто в регистрациях BEV выросла, хотя октябрьский спрос на электроавтомобили снизился

23:12, 8 ноября 2024
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 4 124 единиц.
В Украине доля новых авто в регистрациях BEV выросла, хотя октябрьский спрос на электроавтомобили снизился
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В октябре украинский автопарк пополнили 4 277 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» и отмечают, что по отношению к прошлому году октябрьский спрос на электромобили уменьшился на 5%.

«По отношению к прошлому году октябрьский спрос на электромобили уменьшился на 5%. Впрочем, доля новых машин в регистрациях BEV составила 23%, против 19% в прошлом году», - говорится в сообщении.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили – 4 124 единиц (новых – 969 шт., подержанных – 3 155 шт.).

Среди 153 коммерческих электромобилей новыми были только 17 автомобилей.

В ТОП – 5 новых электромобилей месяца попали:

  1. HONDA M-NV – 188 ед.;
  2. VOLKSWAGEN ID.4 – 100 ед.;
  3. ZEEKR 001 – 94 ед.;
  4. BYD Song Plus – 74 ед.;
  5. AUDI Q4 e-tron – 41 ед.

ТОП – 5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  1. NISSAN Leaf – 447 ед.;
  2. TESLA Model Y – 299 ед;
  3. TESLA Model 3 – 281 ед.;
  4. HYUNDAI Kona Electric – 195 ед.;
  5. VOLKSWAGEN e-Golf – 182 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 44,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.

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