УЗ модернизировала еще три плацкартных вагона: что изменилось, фото

Укрзализныця выпустила после капитально-восстановительного ремонта еще три плацкартных вагона, сделанных на собственных мощностях.
Отмечается, что эти вагоны в ближайшее время пройдут специальное тестирование: их проверят на прочность дети, ведь вагоны будут использоваться для перевозки детских групп.
После этого они будут курсировать в составе поезда №43/44 сообщением Черкассы – Ивано-Франковск – уже с 25 ноября.
Что именно изменилось в вагоне:
Всего с начала полномасштабного вторжения УЗ уже восстановила 33 плацкартных пассажирских вагона.
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