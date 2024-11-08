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УЗ модернизировала еще три плацкартных вагона: что изменилось, фото

20:44, 8 ноября 2024
Вагоны будут курсировать в составе поезда №43/44 сообщением Черкассы – Ивано-Франковск с 25 ноября.
УЗ модернизировала еще три плацкартных вагона: что изменилось, фото
Источник фото: УЗ
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Укрзализныця выпустила после капитально-восстановительного ремонта еще три плацкартных вагона, сделанных на собственных мощностях.

Отмечается, что эти вагоны в ближайшее время пройдут специальное тестирование: их проверят на прочность дети, ведь вагоны будут использоваться для перевозки детских групп.

После этого они будут курсировать в составе поезда №43/44 сообщением Черкассы – Ивано-Франковск – уже с 25 ноября.

Что именно изменилось в вагоне:

  • обновился интерьер, экстерьерное лаковое покрытие и все табло;
  • обновилась система кондиционирования;
  • появились вакуумные туалеты;
  • добавлены маркировки шрифтом Брайля;
  • обновилось освещение и индивидуальное управление им;
  • возле мест пассажиров размещены стандартные розетки, порты USB и Type-C.

Всего с начала полномасштабного вторжения УЗ уже восстановила 33 плацкартных пассажирских вагона.

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Укрзализныця

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