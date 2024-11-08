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В Киеве наказали водителя Land Rover, который проехал на запрещающий сигнал светофора — видео

23:30, 8 ноября 2024
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя Land Rover, который проехал на запрещающий сигнал светофора — видео
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В Печерском районе Киеве наказали водителя автомобиля Land Rover, который проехал на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители догнали и остановили нарушителя. На водителя вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 8.7.3 ПДД Украины, сигналы светофора имеют следующие значения:

- зеленый разрешающий движение;

- желтый запрещает движение и предупреждает о следующем изменении сигналов;

- красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение.

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Киев

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