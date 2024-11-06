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Как американцы голосовали и праздновали победу Дональда Трампа, фото

12:22, 6 ноября 2024
The Washington Post обнародовал фото в ночь выборов – атмосфера, толпа и триумфальное появление Трампа на сцене.
Как американцы голосовали и праздновали победу Дональда Трампа, фото
Источник фото: The Washington Post
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Во Флориде, в ночь выборов, команда Дональда Трампа организовала закрытую зону для обработки результатов в его клубе Mar-a-Lago, подчеркивая, как тщательно планировали подход к подсчетам. «Место, куда мир не имеет доступа», - прокомментировал один из советников Трампа.

Интерьер, оформленный в стиле республиканского шика, создавал особую атмосферу: яркие красные цвета, блестящие аксессуары, платья с рюшами, декольте, а также знаменитые красные шляпки с логотипом MAGA для мужчин и женщин, которые приехали заранее. Некоторые охранники также носили красные головные уборы с этой же символикой.

Очередь для фотографий с надписью «Make America Great Again» на сине-красном фоне растягивалась за угол, а бар обслуживал гостей пивом, вином и газированными напитками. Присутствующие, ожидавшие результатов, потягивали напитки из пластиковых стаканов, проводя время в ожидании.

С увеличением количества гостей настроение в зале поднималось. Присутствующие аплодировали, когда Fox News объявила Пенсильванию за Трампа, что почти обеспечило его победу. Когда Fox объявила Трампа победителем, зал взорвался радостью: один из мужчин даже поднял свою девушку на руки, празднуя победу.

Трамп появился на сцене вместе с семьей и ключевыми советниками в 2:30 ночи.

Ранее мы публиковали видео обстановки в штабах.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп победил на выборах президента США.

Кроме того, нынешние выборы президента стали самыми дорогими в истории США и обошлись в рекордные $3,5 млрд.

The Washington Post публикует фото ночи выборов.

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США выборы Дональд Трамп

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