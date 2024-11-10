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Військові знайшли старовинну Біблію в стіні розбитої хати поблизу Сіверська, фото

13:10, 10 листопада 2024
У стіні будинку військові знайшли Біблію, якій понад 100 років.
Військові знайшли старовинну Біблію в стіні розбитої хати поблизу Сіверська, фото
Фото: СтратКом ЗСУ
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Військові знайшли виявили старовинну Біблію 1908 року видання, заховану в стіні хати, яка постраждала від обстрілів окупантів, на Донеччині. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

Знахідку виявили бійці 4 лінійного батальйону Президентської бригади зробили неочікувану знахідку під час виконання бойових завдань неподалік від Сіверська.

Біблія була захована у стіну, тож господарі знищеного в боях будинку могли й не знати про її існування.

Наразі знайдену книгу передали до Служби військових капеланів ЗСУ. Якщо власників знайденого Святого Письма не знайдуть, то книгу передадуть до музею, щоб зберегти її як частину історії України.

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