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Прокурорам заборонили використовувати Telegram – документ

13:50, 12 листопада 2024
Прокурорам не тільки заборонено пересилати службову інформацію за допомогою Telegram, а також встановлювати месенджер на службові комп’ютери, але є виключення.
Прокурорам заборонили використовувати Telegram – документ
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В органах прокуратури України заборонили використовувати месенджер Telegram під час здійснення прокурорами службових повноважень.

Про це свідчить один з останніх наказів Андрія Костіна на посаді Генерального прокурора, який був виданий 28 жовтня 2024 року.

Згідно з наказом Генпрокурора, працівникам органів прокуратури всіх рівнів заборонено передавати інформацію, яка використовується в службовій діяльності за допомогою Telegram, а також здійснювати службову комунікацію з іншими особами у месенджері Telegram.

Також в органах прокуратури заборонено встановлювати та використовувати месенджер Telegram на службових комп’ютерах та особистих комп’ютерах, що використовуються в службовій діяльності органів прокуратури.

Згідно до наказу, в органах прокуратури будуть вжиті технічні заходи обмеження доступу до Telegram.

Разом з тим наказ передбачає і певні виключення. Так, доступ до Telegram буде все ж таки наданий прокурорам, які «використовують Telegram у службовій діяльності».

Список відповідних працівників органів прокуратури, яким під час роботи буде наданий доступ до Telegram, буде визначений на підставі спеціальних рапортів або службових записок керівників органів прокуратури.

З повним текстом наказу стосовно заборони працівникам прокуратури використовувати Telegram у службових цілях, можна ознайомитися нижче.

Нагадаємо, що ряд столичних вищих навчальних закладів також заборонили використовувати Telegram у службових цілях.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Прокурорам заборонили використовувати Telegram – документ

Прокурорам не тільки заборонено пересилати службову інформацію за допомогою Telegram, а також встановлювати месенджер на службові комп’ютери, але є виключення.

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