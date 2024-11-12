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Верховний Суд відновив справу щодо директора «Хліб України», обвинуваченого у розтраті 4,6 млн грн

14:26, 12 листопада 2024
Верховний Суд скасував виправдувальний вирок стосовно директора дочірнього підприємства держкомпанії, який обвинувачувався в розтраті та привласненні майна.
Верховний Суд відновив справу щодо директора «Хліб України», обвинуваченого у розтраті 4,6 млн грн
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Верховний Суд скасував виправдувальний вирок місцевого суду та ухвалу апеляційного суду стосовно директора дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України», якого обвинувачували в розтраті та привласненні майна на суму понад 4,6 млн гривень. Про це поовідомила пресслужба Верховного Суду.

У цьому провадженні прокурор стверджував про необґрунтоване виправдання директора Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України», який обвинувачувався в розтраті й привласненні майна очолюваного ним підприємства на суму понад 4,6 млн грн та в підбурюванні посадової особи Фермерського господарства «Радалан-Ойл» до підроблення документа. На переконання прокурора, досудове слідство за фактом вчинення інкримінованих обвинуваченим злочинів проводилося в межах кримінальної справи в порядку КПК України в редакції 1960 року, тобто до створення ЄРДР. Тож допустимість доказів, отриманих до набрання чинності КПК України, визначається в порядку, що діяв до набрання ним чинності. А тому прокурор вважав, що рішення судів попередніх інстанцій про визнання доказів недопустимими через здобуття їх до внесення відомостей до ЄРДР ще й в іншому кримінальному провадженні, з яким кримінальне провадження щодо обвинуваченого не об’єднувалося і з якого не виділялося, є хибними.

Погоджуючись із такими доводами касаційної скарги, Верховний Суд вказав, що рішення місцевого суду не узгоджується з правилами п. 8 розд. ХІ «Перехідні положення» КПК України, згідно з якими допустимість доказів, отриманих до набрання чинності цим Кодексом, визначається в порядку, що діяв до набрання ним чинності. Колегія суддів ККС ВС вважає, що суд першої інстанції всупереч вимогам статей 94, 370, 374 КПК України і ст. 67 КПК України 1960 року повною мірою не проаналізував обставин кримінального провадження, не надав оцінки всім доказам сторони обвинувачення з погляду належності, допустимості, достовірності, при цьому вибірково оцінив докази та дійшов передчасного висновку про недоведеність вчинення обвинуваченим кримінальних правопорушень.

Постанова ККС ВС від 10 жовтня 2024 року у справі № 456/1315/16 (провадження № 51-842км24).

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