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Верховный Суд возобновил дело в отношении директора «Хлеб Украины», обвиняемого в растрате 4,6 млн грн

14:26, 12 ноября 2024
Верховный Суд отменил оправдательный приговор в отношении директора дочернего предприятия госкомпании, который обвинялся в растрате и присвоении имущества.
Верховный Суд возобновил дело в отношении директора «Хлеб Украины», обвиняемого в растрате 4,6 млн грн
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Верховный Суд отменил оправдательный приговор местного суда и постановление апелляционного суда в отношении директора дочернего предприятия Государственной акционерной компании «Хлеб Украины», которого обвиняли в растрате и присвоении имущества на сумму более 4,6 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

В этом производстве прокурор утверждал о необоснованном оправдании директора Дочернего предприятия Государственной акционерной компании «Хлеб Украины», который обвинялся в растрате и присвоении имущества возглавляемого им предприятия на сумму более 4,6 млн грн и в подстрекательстве должностного лица Фермерского хозяйства «Радалан-Ойл» к подделке документа. По убеждению прокурора, досудебное следствие по факту совершения инкриминируемых обвиняемым преступлений проводилось в рамках уголовного дела в порядке УПК Украины в редакции 1960 года, то есть до создания ЕРДР. Поэтому допустимость доказательств, полученных до вступления в силу УПК Украины, определяется в порядке, действовавшем до вступления его в силу. Поэтому прокурор считал, что решение судов предыдущих инстанций о признании доказательств недопустимыми из-за получения их до внесения сведений в ЕРДР еще и в другом уголовном производстве, с которым уголовное производство в отношении обвиняемого не объединялось и из которого не выделялось, являются ошибочными.

Соглашаясь с такими доводами кассационной жалобы, Верховный Суд указал, что решение местного суда не согласуется с правилами п. 8 разд. ХІ «Переходные положения» УПК Украины, согласно которым допустимость доказательств, полученных до вступления в силу настоящего Кодекса, определяется в порядке, действовавшем до вступления в силу. Коллегия судей КУС ВС считает, что суд первой инстанции вопреки требованиям статей 94, 370, 374 УПК Украины и ст. 67 УПК Украины 1960 года в полной мере не проанализировал обстоятельств уголовного производства, не предоставил оценки всем доказательствам стороны обвинения с точки зрения принадлежности, допустимости, достоверности, при этом выборочно оценил доказательства и пришел к преждевременному выводу о недоказанности совершения обвиняемым уголовных преступлений.

Постановление ККС ВС от 10 октября 2024 года по делу № 456/1315/16 (производство № 51-842км24).

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Верховный Суд приговор

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