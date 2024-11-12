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Прокурорам запретили использовать Telegram – документ

13:50, 12 ноября 2024
Прокурорам не только запрещено пересылать служебную информацию с помощью Telegram, а также устанавливать мессенджер на служебные компьютеры, но есть исключение.
Прокурорам запретили использовать Telegram – документ
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В органах прокуратуры Украины запретили использовать мессенджер Telegram при осуществлении прокурорами своих служебных полномочий.

Об этом свидетельствует один из последних приказов Андрея Костина в должности Генерального прокурора, который был издан 28 октября 2024 года.

Согласно приказу Генпрокурора, работникам органов прокуратуры всех уровней запрещено передавать информацию, используемую в служебной деятельности с помощью Telegram, а также осуществлять служебную коммуникацию с другими лицами в мессенджере Telegram.

Также в органах прокуратуры запрещено устанавливать и использовать мессенджер Telegram на служебных и личных компьютерах, используемых в служебной деятельности органов прокуратуры.

Согласно приказу, в органах прокуратуры будут приняты технические меры для ограничения доступа к Telegram.

Вместе с тем приказ предусматривает и определенные исключения. Так, доступ к Telegram будет все же предоставлен прокурорам, которые «используют Telegram в служебной деятельности».

Список соответствующих сотрудников органов прокуратуры, которым во время работы будет предоставлен доступ к Telegram, будет определен на основании специальных рапортов или служебных записок руководителей органов прокуратуры.

С полным текстом приказа о запрете сотрудникам прокуратуры использовать Telegram в служебных целях можно ознакомиться ниже.

Напомним, что ряд столичных вузов также запретили использовать Telegram в служебных целях.

Автор: Вячеслав Хрипун

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