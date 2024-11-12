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На Черкащині викрили адміністраторів спільнот, де поширювалися дані про місця вручення повісток

23:48, 12 листопада 2024
Підозрювані створили групи для ухилянтів від мобілізації
На Черкащині викрили адміністраторів спільнот, де поширювалися дані про місця вручення повісток
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На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру трьом місцевим жителям за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, двоє чоловіків Звенигородського району та м. Черкас, а також мешканка м.Умань у різні періоди з грудня 2023 року і до жовтня 2024 року адміністрували групи в месенджерах Telegram і Viber.

Підозрювані створили ці групи для ухилянтів від мобілізації. У них поширювалася інформація про місця, де представники ТЦК вручають повістки, а також маршрути їх пересування.

«Завдяки масовому розголошенню таких відомостей місцеві жителі мали змогу уникати зустрічей з працівниками ТЦК та поліції. Для конспірації на позначення маршрутів їх переміщення та місць вручення повісток використовувалися спеціальні кодові слова», - заявили у прокуратурі.

Зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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прокуратура повістка ТЦК

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