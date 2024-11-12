На Черкащині викрили адміністраторів спільнот, де поширювалися дані про місця вручення повісток

Підозрювані створили групи для ухилянтів від мобілізації

На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру трьом місцевим жителям за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, двоє чоловіків Звенигородського району та м. Черкас, а також мешканка м.Умань у різні періоди з грудня 2023 року і до жовтня 2024 року адміністрували групи в месенджерах Telegram і Viber.

Підозрювані створили ці групи для ухилянтів від мобілізації. У них поширювалася інформація про місця, де представники ТЦК вручають повістки, а також маршрути їх пересування.

«Завдяки масовому розголошенню таких відомостей місцеві жителі мали змогу уникати зустрічей з працівниками ТЦК та поліції. Для конспірації на позначення маршрутів їх переміщення та місць вручення повісток використовувалися спеціальні кодові слова», - заявили у прокуратурі.

Зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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