В Черкасской области разоблачили администраторов сообществ, где распространялись данные о местах вручения повесток

Подозреваемые создали группы для уклоняющихся от мобилизации

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении трем местным жителям по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, двое мужчин Звенигородского района и Черкасс, а также жительница г.Умань в разные периоды с декабря 2023 года и до октября 2024 года администрировали группы в мессенджерах Telegram и Viber.

Подозреваемые создали эти группы для уклоняющихся от мобилизации. В них распространялась информация о местах, где представители ТЦК вручают повестки, а также маршруты их передвижения.

«Благодаря массовому разглашению таких сведений, местные жители имели возможность избегать встреч с работниками ТЦК и полиции. Для конспирации на обозначение маршрутов их перемещения и мест вручения повесток использовались специальные кодовые слова», – заявили в прокуратуре.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

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