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Мошенничество с экспортом сои более чем на 240 тысяч долларов — на Буковине будут судить злоумышленников

22:36, 12 ноября 2024
Обвиняемые ввели в заблуждение представителя румынской аграрной компании и предложили ему приобрести у них сою по выгодной цене.
Мошенничество с экспортом сои более чем на 240 тысяч долларов — на Буковине будут судить злоумышленников
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На Буковине будут судить двух мужчин, которые организовали мошенническую схему с экспортом сои более чем на 240 тысяч долларов. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, 35-летний житель Черновицкого района и его 68-летний знакомый наладили преступную схему незаконного обогащения от махинаций с экспортом сои.

Установлено, что обвиняемые ввели в заблуждение представителя румынской аграрной компании и предложили ему приобрести у них сой по выгодной цене.

Они организовали встречу с потенциальным клиентом в Украине, привезли его к месту хранения сельскохозяйственной культуры и предоставили образцы для проведения необходимых анализов.

Получив согласие на покупку товара по цене 400 долларов за тонну, буковинцы обнаружили подставную фирму для заключения контракта с иностранным покупателем на поставку 1300 тонн сои.

В дальнейшем, дезинформировав клиента, что первая партия сои уже выехала в Румынию, на указанный в контракте банковский счет было перечислено более 240 тысяч долларов, которыми «продавцы» незаконно завладели.

В суд направлен обвинительный акт по факту завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

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