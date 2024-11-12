Остановка регистрации ошибочно составленной налоговой накладной — какие действия плательщика

Для рассмотрения вопроса о регистрации излишне или ошибочно составленной налоговой накладной или расчета корректировки плательщик может представить только письменные объяснения.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, в каком виде представляются письменные объяснения в случае остановки регистрации излишне или ошибочно составленных налоговой накладной или расчета корректировки.

Порядок остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных утвержден постановлением Кабмина от 11 декабря 2019 г. №1165 «Об утверждении порядков по вопросам приостановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре».

Порядок принятия решений о регистрации/отказе в регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных утвержден приказом Министерства финансов Украины от 12 декабря 2019 года №520 «Об утверждении Порядка принятия решений о регистрации/отказе в регистрации налоговых накладных/расчетов реестр налоговых накладных».

В соответствии с п. 10 Порядка остановки в случае остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных контролирующий орган в течение операционного дня направляет (в электронной форме в текстовом формате) в автоматическом режиме налогоплательщику квитанцию ​​о приостановлении регистрации налоговой накладной/расчет которая является подтверждением приостановки такой регистрации.

В квитанции об остановке регистрации налоговой накладной/расчете корректировки указывается, в частности, предложение о предоставлении налогоплательщиком пояснений и копий документов в соответствии с Порядком принятия решений (п. 11 Порядка остановки).

Согласно п. 44.1 ст. 44 Налогового кодекса Украины для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, информации, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством. При этом налогоплательщикам запрещается формирование показателей налоговой отчетности, таможенных деклараций на основании данных, не подтвержденных документами, определенными абзацем первым п. 44.1 ст. 44 НКУ.

В случае излишнего (ошибочного) составления налоговой накладной/расчета корректировки первичные документы по поставке товаров/услуг, указанных в такой налоговой накладной/расчете корректировки, отсутствуют, поэтому для рассмотрения вопроса принятия контролирующим органом решения о регистрации излишне (ложно) составленной налоговой накладной/ корректировку в ЕРНН налогоплательщик может подать только письменные пояснения.

В то же время, Порядком принятия решений определено право, а не обязанность налогоплательщика предоставлять документы, необходимые для принятия решения о регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в ЕРНН.

Учитывая вышеизложенное, письменные пояснения налогоплательщик может подать по форме J/F 13126 «Сообщение о предоставлении объяснений и копий документов о налоговых накладных/расчетах корректировки в Едином реестре налоговых накладных» воспользовавшись подменю «Заявления, запрос на получение информации» меню «К части электронного кабинета.

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