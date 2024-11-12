Омбудсман Лубинец требует реакции ОВА после визитов в детские учреждения Львовской и Тернопольской областей

По результатам мониторинга в Тернопольской области были внесены в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях по разным статьям УКУ.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после мониторинговых визитов в детские учреждения Львовской и Тернопольской областей подчеркнул, что если не будет реакции ОВА на его представления, как Уполномоченного, о нарушении прав ребенка, то это повлечет за собой юридическую ответственность.

Такое заявление он сделал по результатам пресс-конференции в Центре защиты прав ребенка, на которой представили результаты мониторинговых визитов в детские учреждения указанных выше областей.

«Если не будет юридической реакции и конкретных действий со стороны ОВА на мои представления, как Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, это может расцениваться как препятствование моей деятельности. Поэтому, как Уполномоченный, потребую привлечения к ответственности должностных лиц по ст. 344 Уголовного кодекса Украины. В законе четко установлена ​​ответственность за незаконное влияние в любой форме на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека или его представителя», – отметил Лубинец.

В то же время он отметил, что его представители и работники Офиса имеют право посещать без предварительного уведомления о времени и цели посещения детские дома-интернаты, приюты для детей и другие места, где находятся дети.

«Мы фиксируем нарушения в соответствии с законом! А невыполнение моих законных требований, как Уполномоченного, или моих Представителей — влечет ответственность, установленную статьей 188-40 Кодекса Украины об административных правонарушениях!», - отметил Лубинец.

Следовательно, он подчеркнул, что «вместо того, чтобы искать оправдание и закрывать глаза на существующие проблемы, органы власти должны работать над устранением нарушений».

По словам Дмитрия Лубинца, по результатам последних мониторингов уполномоченные зафиксировали следующее:

насилие над детьми – сексуальное, физическое, психологическое;

отсутствие контроля за состоянием здоровья детей;

нарушение права детей на безопасные условия, надлежащее образование, питание;

«Также, по результатам мониторинга в Тернопольской области, по обращению моей Представительницы Ирины Сусловой, были внесены в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях по разным статьям Уголовного Кодекса Украины. Неужели после этого можно искать оправдания и манипуляции?», - отметил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

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