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В Киеве водитель маршрутки объехал пробку по тротуару — его привлекли к ответственности

22:00, 12 ноября 2024
Водитель маршрутного транспортного средства объехал пробку по тротуару на проспекте Николая Бажана.
В Киеве водитель маршрутки объехал пробку по тротуару — его привлекли к ответственности
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В Киеве правоохранители привлекли к ответственности водителя маршрутки, нарушившего правила дорожного движения. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Как указывают патрульные, в сети распространялось видео, как водитель маршрутного транспортного средства объехал пробку по тротуару на проспекте Николая Бажана.

Согласно п. 11.13 ПДД движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещается.

Инспекторы отдела безопасности дорожного движения разыскали нарушителя, провели с ним профилактическую беседу относительно недопущения подобных случаев в будущем и вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 (Движение по тротуару) КУоАП.

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ПДД Киев патрульная полиция

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