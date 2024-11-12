В Украине запустили платформу для изучения искусственного интеллекта – курсы бесплатные

В Украине запустили платформу с ресурсами для изучения ИИ. Курсы бесплатны и доступны на украинском и английском языках, сообщили в Министерстве экономики.
Как отметила Первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко, благодаря учебной платформе каждый сможет научиться тому, как благодаря ИИ автоматизировать вычисления, обработку контента, типовые ответы клиентам и многое другое. Этот курс и для руководителей, и для юристов и педагогов.
Обучение ориентировано как на новичков, так и на опытных профессионалов. Доступ к платформе с курсами по ссылке.
На платформе:
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что команда специалистов разработала рекомендации, которые помогут создавать и использовать инновации с искусственным интеллектом, соблюдая право интеллектуальной собственности.
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