В Украине запустили платформу для изучения искусственного интеллекта – курсы бесплатные

Обучение ориентировано как на новичков, так и на опытных профессионалов.

В Украине запустили платформу с ресурсами для изучения ИИ. Курсы бесплатны и доступны на украинском и английском языках, сообщили в Министерстве экономики.

Как отметила Первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко, благодаря учебной платформе каждый сможет научиться тому, как благодаря ИИ автоматизировать вычисления, обработку контента, типовые ответы клиентам и многое другое. Этот курс и для руководителей, и для юристов и педагогов.

Обучение ориентировано как на новичков, так и на опытных профессионалов. Доступ к платформе с курсами по ссылке.

На платформе:

Бесплатное обучение: доступ к учебным материалам от Google на украинском и английском языках.

Гибкие возможности для развития: курсы можно проходить в удобное для каждого время, согласно индивидуальному графику.

Интерактивные форматы обучения: студийные видеолекции, инструкции, воркбуки и самообучающиеся платформы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что команда специалистов разработала рекомендации, которые помогут создавать и использовать инновации с искусственным интеллектом, соблюдая право интеллектуальной собственности.

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