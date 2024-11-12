Администратор пророссийских Telegram-каналов получила 10 лет заключения

В постах, размещенных женщиной, утверждалось, что якобы именно украинские военные обстреливают жилые дома мирных жителей.

В Украине к 10 годам заключения приговорили администратора Telegram-каналов, которые распространяли прокремлевские нарративы и оправдывали российскую агрессию. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Прокуроры доказали, что из-за своего активного участия в чатах антиукраинского толка харьковчанка попала в поле зрения спецслужб России.

По данным следствия, в январе 2023 года она получила предложение стать администратором ряда Telegram-каналов, распространяющим кремлевские нарративы и публикующими сообщения, в которых оправдывается вооруженная агрессия рф.

«В постах, размещенных женщиной, утверждалось, что якобы именно украинские военные обстреливают жилые дома мирных жителей. Осужденная писала о мечтах по поводу скорейшего «освобождения» Харькова, идентифицировала его как «русский огород», восхваляла военнослужащих рф и называла россию «матушкой», — отмечают в ОГП.

Добавляется, что противоправный характер высказываний осужденной подтвержден заключением семантико-лингвистической экспертизы.

Суда она ожидала под стражей. В ходе судебного разбирательства женщина признала вину в полном объеме.

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