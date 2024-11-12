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Адміністраторка проросійських Telegram-каналів отримала 10 років ув'язнення

20:46, 12 листопада 2024
У постах, розміщених жінкою, стверджувалось, що начебто саме українські військові обстрілюють житлові будинки мирних мешканців.
Адміністраторка проросійських Telegram-каналів отримала 10 років ув'язнення
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В Україні до 10 років ув'язнення засудили адміністраторку Telegram-каналів, які поширювали прокремлівські наративи та виправдовували російську агресію. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори довели, що через свою активну участь у чатах антиукраїнського спрямування харків’янка потрапила у поле зору спецслужб рф.

За даними слідства, у січні 2023 року вона отримала пропозицію стати адміністратором низки Telegram-каналів, які поширюють кремлівські наративи та публікують дописи, у яких виправдовується збройна агресія рф.

«У постах, розміщених жінкою, стверджувалось, що начебто саме українські військові обстрілюють житлові будинки мирних мешканців. Засуджена писала про мрії щодо якнайшвидшого «освобождения» Харкова, ідентифікувала його як «русский город», вихваляла військовослужбовців рф та називала росію «матушкой», — зазначають у ОГП.

Додається, що протиправний характер висловлювань засудженої підтверджено висновком семантико-лінгвістичної експертизи.

На суд вона очікувала під вартою. В ході судового розгляду жінка визнала вину в повному обсязі.

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суд ОГП офіс генерального прокурора

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