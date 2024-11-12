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Екскерівника Київського метрополітену підозрюють у службовій недбалості та збитках на 138 млн грн

15:44, 12 листопада 2024
Керівнику «Київського метрополітену» оголошено підозру у службовій недбалості, що призвела до підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська».
Екскерівника Київського метрополітену підозрюють у службовій недбалості та збитках на 138 млн грн
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому керівнику КП «Київський метрополітен» у службовій недбалості, що призвела до значних негативних наслідків для столичної інфраструктури. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За версією слідства, неналежне виконання службових обов’язків посадовцем призвело до розгерметизації тунелю між станціями «Деміївська» та «Либідська», утворення тріщин у стінах та підтоплення на ділянці Оболонсько-Теремківської лінії київського метро. Ці проблеми змусили столичну владу зупинити рух поїздів на відрізку між зазначеними станціями 8 грудня 2023 року.

Досудове розслідування включало кілька експертиз, що підтвердили неналежну експлуатацію тунелю, який не відповідав будівельним нормам і стандартам. Згідно з висновками, через недбалий підхід керівництва КП «Київський метрополітен» міському бюджету було завдано збитків на суму понад 138,5 млн грн. Крім того, через закриття станцій метро підприємство не отримало майже 26 млн грн доходу.

Підозрюваному, який не з’явився на повістки про виклик, наразі надсилають офіційні повідомлення про підозру. Вживаються заходи для встановлення його місцеперебування.

Також у липні цього року підозри отримали начальник служби колії та головний інженер КП «Київський метрополітен».

Як писала «Судово-юридична газета», 12 вересня було відновлено рух поїздів на ділянці синьої лінії метро між станціями Деміївська – Либідська після проведених відновлювальних робіт. Крім того, за відкритою ділянкою метро на синій лінії посилено наглядають.

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прокуратура Київ

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