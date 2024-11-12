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Скільки українців через Резерв+ уже отримали відстрочки від мобілізації – у Міноборони відзвітували

15:20, 12 листопада 2024
Більша частина відстрочок, яка була оформлена — це поновлення старих.
Скільки українців через Резерв+ уже отримали відстрочки від мобілізації – у Міноборони відзвітували
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні запрацював новий онлайн-сервіс для оформлення відстрочки від мобілізації через додаток «Резерв+». Тепер люди з інвалідністю та студенти можуть отримати відстрочку без черг і паперової бюрократії. Оновлена версія застосунку вже доступна для завантаження в AppStore та PlayMarket.

Зараз сервіс доступний для:

  • Громадян, що мають дійсне пенсійне посвідчення за інвалідністю.
  • Студентів, аспірантів і докторантів, які навчаються послідовно, переходячи з бакалаврату на магістратуру чи з магістратури на аспірантуру. Для них відстрочка діятиме до кінця дії воєнного стану і мобілізації.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що за перші дні користувачі згенерували 100 000 відстрочок.

Водночас вона додала, що більша частина відстрочок, яка була оформлена — поновлення старих:

«Люди, які мали законні підстави на відстрочку, нарешті можуть отримати її швидше, ніж за три місяці. Автоматизація прибирає людський фактор й можливі маніпуляції, сприяє швидкості та прозорості. А найголовніше — зниженню корупційних ризиків».

Також «Судово-юридична газета» писала, які відстрочки наступними з’являться у застосунку.

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Міноборони мобілізація відстрочка Резерв+ військовозобов'язаний телефон

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