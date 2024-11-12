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Сколько украинцев через Резерва+ уже получили отсрочки от мобилизации – в Минобороны отчитались

15:20, 12 ноября 2024
Большая часть отсрочок, которая была оформлена – это обновление старых.
Сколько украинцев через Резерва+ уже получили отсрочки от мобилизации – в Минобороны отчитались
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине заработал новый онлайн-сервис для оформления отсрочки от мобилизации через приложение «Резерв+». Теперь люди с инвалидностью и студенты могут получить отсрочку без очередей и бумажной бюрократии. Обновленная версия приложения уже доступна для загрузки в AppStore и PlayMarket.

Сейчас сервис доступен для:

  • Граждан, имеющих действительное пенсионное удостоверение по инвалидности.
  • Студентов, аспирантов и докторантов, обучающихся последовательно, переходя из бакалавриата на магистратуру или магистратуры на аспирантуру. Для них отсрочка будет действовать до конца действия военного положения и мобилизации.

Заместительница министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что за первые дни пользователи сгенерировали 100 000 отсрочок.

В то же время она добавила, что большая часть оформленных отсрочок — возобновление старых:

«Люди, которые имели законные основания на отсрочку, наконец-то могут получить ее быстрее, чем за три месяца. Автоматизация убирает человеческий фактор и возможные манипуляции, способствует быстроте и прозрачности. А самое главное – снижению коррупционных рисков».

Также «Судебно-юридическая газета» писала, какие отсрочки следующими появятся в приложении.

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Минобороны мобилизация отсрочка Резерв+ военнообязанный телефон

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