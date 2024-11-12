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Экс-руководителя Киевского метрополитена подозревают в служебной халатности и убытках на 138 млн грн

15:44, 12 ноября 2024
Руководителю «Киевского метрополитена» объявлено подозрение в служебной халатности, которая привела к подтоплению тоннелей между станциями «Демеевская» и «Лыбедская».
Экс-руководителя Киевского метрополитена подозревают в служебной халатности и убытках на 138 млн грн
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему руководителю КП «Киевский метрополитен» в служебной халатности, что привело к значительным негативным последствиям для столичной инфраструктуры. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По версии следствия, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностным лицом привело к разгерметизации тоннеля между станциями «Демеевская» и «Лыбедская», образованию трещин в стенах и подтоплению на участке Оболонско-Теремковской линии киевского метро. Эти проблемы заставили столичную власть остановить движение поездов на отрезке между указанными станциями 8 декабря 2023 года.

Досудебное расследование включало несколько экспертиз, подтвердивших ненадлежащую эксплуатацию тоннеля, который не соответствовал строительным нормам и стандартам. Согласно выводам, из-за халатного подхода руководства КП «Киевский метрополитен» городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму более 138,5 млн грн. Кроме того, из-за закрытия станций метро предприятие не получило почти 26 млн грн дохода.

Подозреваемому, который не явился на повестки о вызове, сейчас направляют официальные сообщения о подозрении. Принимаются меры для установления его местонахождения.

Также в июле этого года подозрения получили начальник службы пути и главный инженер КП «Киевский метрополитен».

Как писала «Судебно-юридическая газета», 12 сентября было восстановлено движение поездов на участке синей линии метро между станциями Демеевская - Лыбедская после проведенных восстановительных работ. Кроме того, за открытым участком метро на синей линии усиленно наблюдают.

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прокуратура Киев

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