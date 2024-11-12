В Україні запустили платформу для вивчення штучного інтелекту – курси безкоштовні

Навчання орієнтоване як на новачків, так і на досвідчених фахівців.

В Україні запустили платформу із ресурсами для вивчення ШІ. Курси безкоштовні та доступні українською та англійською мовами, повідомили у Міністерстві економіки.

Як зазначила Перша віцепрем'єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко, завдяки навчальній платформі кожен зможе навчитися тому, як завдяки ШІ автоматизувати обчислення, обробку контенту, типові відповіді клієнтам та чимало іншого. Цей курс і для керівників, і для юристів і освітян.

Навчання орієнтоване як на новачків, так і на досвідчених фахівців. Доступ до платформи з курсами за посиланням.

На платформі:

Безкоштовне навчання: доступ до навчальних матеріалів від Google українською та англійською мовами.

Гнучкі можливості для розвитку: курси можна проходити у зручний для кожного час, відповідно до індивідуального графіка.

Інтерактивні формати навчання: студійні відеолекції, інструкції, воркбуки та платформи для самонавчання.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що команда фахівців розробила рекомендації, які допоможуть створювати й використовувати інновації зі штучним інтелектом, дотримуючись права інтелектуальної власності.

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