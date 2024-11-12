У Києві водій маршрутки об'їхав затор тротуаром — його притягнули до відповідальності

Водій маршрутного транспортного засобу об'їхав затор тротуаром на проспекті Миколи Бажана.

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У Києві правоохоронці притягнули до відповідальності водія маршрутки, який порушив правила дорожнього руху. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Як вказують патрульні, у мережі ширилося відео, як водій маршрутного транспортного засобу об'їхав затор тротуаром на проспекті Миколи Бажана.

Згідно з п. 11.13 ПДР рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках забороняється.

Інспектори відділу безпеки дорожнього руху розшукали порушника, провели з ним профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Рух тротуаром) КУпАП.

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