Омбудсман Лубінець вимагає реакції ОВА після візитів до дитячих закладів Львівської та Тернопільської областей

За результатами моніторингу у Тернопільській області було внесено до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення за різними статтями ККУ.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець після моніторингових візитів до дитячих закладів Львівської та Тернопільської областей наголосив, що, якщо не буде реакції ОВА на його подання, як Уповноваженого, щодо порушення прав дитини, то це потягне за собою юридичну відповідальність.

Таку заяву він зробив за результатами пресконференції у Центрі захисту прав дитини, на якій представили результати моніторингових візитів до дитячих закладів вказаних вище областей.

«Якщо не буде юридичної реакції та конкретних дій з боку ОВА на мої подання, як Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, — це може розцінюватися, як перешкоджання моїй діяльності. Тому, як Уповноважений, буду вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб за ст. 344 Кримінального Кодексу України. У законі чітко встановлена відповідальність за незаконний вплив у будь-якій формі на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника», - зазначив Лубінець.

Водночас він наголосив, що його представники і працівники Офісу мають право відвідувати без попереднього повідомлення про час і мету відвідування дитячі будинки-інтернати, притулки для дітей та інші місця, де перебувають діти.

«Ми фіксуємо порушення відповідно до закону! А невиконання моїх законних вимог, як Уповноваженого, або моїх Представників — тягне за собою відповідальність, встановлену статтею 188-40 Кодексу України про адміністративні правопорушення!», - відмітив Лубінець.

Відтак, він наголосив, що «замість того, щоб шукати виправдання та закривати очі на наявні проблеми, органи влади повинні працювати над усуненням порушень».

За словами Дмитра Лубінця, за результатами останніх моніторингів уповноважені зафіксували наступне:

насильство над дітьми — сексуальне, фізичне, психологічне;

відсутність контролю за станом здоров’я дітей;

порушення права дітей на безпечні умови, належну освіту, харчування.

«Також, за результатами моніторингу у Тернопільській області, за зверненням моєї Представниці Ірини Суслової, було внесено до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення за різними статтями Кримінального Кодексу України. Невже навіть після цього можна шукати виправдання та маніпуляції?», - відмітив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

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