Практика судів
  1. В Україні

Омбудсман Лубінець вимагає реакції ОВА після візитів до дитячих закладів Львівської та Тернопільської областей

15:38, 12 листопада 2024
За результатами моніторингу у Тернопільській області було внесено до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення за різними статтями ККУ.
Омбудсман Лубінець вимагає реакції ОВА після візитів до дитячих закладів Львівської та Тернопільської областей
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець після моніторингових візитів до дитячих закладів Львівської та Тернопільської областей наголосив, що, якщо не буде реакції ОВА на його подання, як Уповноваженого, щодо порушення прав дитини, то це потягне за собою юридичну відповідальність.

Таку заяву він зробив за результатами пресконференції у Центрі захисту прав дитини, на якій  представили результати моніторингових візитів до дитячих закладів вказаних вище областей.

«Якщо не буде юридичної реакції та конкретних дій з боку ОВА на мої подання, як Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, — це може розцінюватися, як перешкоджання моїй діяльності. Тому, як Уповноважений, буду вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб за ст. 344 Кримінального Кодексу України. У законі чітко встановлена відповідальність за незаконний вплив у будь-якій формі на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника», - зазначив Лубінець.

Водночас він наголосив, що його представники і працівники Офісу мають право відвідувати без попереднього повідомлення про час і мету відвідування дитячі будинки-інтернати, притулки для дітей та інші місця, де перебувають діти.

«Ми фіксуємо порушення відповідно до закону! А невиконання моїх законних вимог, як Уповноваженого, або моїх Представників — тягне за собою відповідальність, встановлену статтею 188-40 Кодексу України про адміністративні правопорушення!», - відмітив Лубінець.

Відтак, він наголосив, що «замість того, щоб шукати виправдання та закривати очі на наявні проблеми, органи влади повинні працювати над усуненням порушень».

За словами Дмитра Лубінця, за результатами останніх моніторингів уповноважені зафіксували наступне:

  • насильство над дітьми — сексуальне, фізичне, психологічне;
  • відсутність контролю за станом здоров’я дітей;
  • порушення права дітей на безпечні умови, належну освіту, харчування.

«Також, за результатами моніторингу у Тернопільській області, за зверненням моєї Представниці Ірини Суслової, було внесено до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення за різними статтями Кримінального Кодексу України. Невже навіть після цього можна шукати виправдання та маніпуляції?», - відмітив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Статус «працездатності» визначатиме незалежний експерт – Кабмін схвалив законопроект щодо осіб з обмеженою працездатністю і зокрема осіб з інвалідністю

При статусі «стійке часткове обмеження непрацездатності» особа отримуватиме допомогу в поверненні до попередньої роботи, пошуку нової роботи, навчанні чи перенавчанні та щомісячну виплату за умови сприяння своєму працевлаштуванню – Кабмін.

Страхові виплати будуть залежати від оцінки стану працездатності – Шмигаль анонсував додаткову до МСЕК реформу

Для людей із частковою стійкою втратою працездатності держава буде компенсувати різницю в зарплаті, яку особа мала до страхового випадку і після повернення на роботу – Денис Шмигаль.

Верховний Суд пояснив, чи можуть адвокати шляхом адвокатських запитів звертатися до ТЦК за відстрочкою для клієнтів

Також Верховний Суд зазначив, що якщо на утриманні військовозобов’язаного перебувають троє дітей, але одній дитині виповнилося 18 років, то право на відстрочку відсутнє.

Володимир Зеленський повідомив, що з 15 листопада переведення в ЗСУ будуть працювати через застосунок Армія+

Кабмін ухвалив постанову про розблокування переведень в ЗСУ – їх можна буде здійснити через застосунок Армія+.

Прокурорам заборонили використовувати Telegram – документ

Прокурорам не тільки заборонено пересилати службову інформацію за допомогою Telegram, а також встановлювати месенджер на службові комп’ютери, але є виключення.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Владислав Шипович
    Владислав Шипович
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді