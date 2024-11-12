Шахрайство з експортом сої на понад 240 тисяч доларів — на Буковині судитимуть зловмисників

Обвинувачені ввели в оману представника румунської аграрної компанії та запропонували йому придбати у них сою за вигідною ціною.

На Буковині судитимуть двох чоловіків, які організували шахрайську схему з експортом сої на понад 240 тисяч доларів. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 35-річний житель Чернівецького району та його 68-річний знайомий налагодили злочинну схему незаконного збагачення від махінацій з експортом сої.

Встановлено, що обвинувачені ввели в оману представника румунської аграрної компанії та запропонували йому придбати у них сою за вигідною ціною.

Так, вони організували зустріч з потенційним клієнтом в Україні, привезли його до місця зберігання сільськогосподарської культури та надали зразки для проведення необхідних аналізів.

Отримавши згоду на купівлю товару за ціною 400 доларів за тонну, буковинці знайшли підставну фірму для укладення контракту з іноземним покупцем на поставку 1300 тонн сої.

Надалі, дезінформувавши клієнта, що перша партія сої вже виїхала до Румунії, на зазначений у контракті банківський рахунок було перераховано понад 240 тисяч доларів, якими «продавці» незаконно заволоділи.

До суду скеровано обвинувальний акт за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживанні довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

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