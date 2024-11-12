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Статус інвалідності та непрацездатності розділять – Оксана Жолнович розповіла про реформу єПотенціал

21:24, 12 листопада 2024
Реформа поділить статуси – інвалідність та працездатність визначатимуться окремо, що дозволить отримувати підтримку за кожен статус.
Статус інвалідності та непрацездатності розділять – Оксана Жолнович розповіла про реформу єПотенціал
Джерело фото: Оксана Жолнович
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Як писала «Судово-юридична газета», Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 12 листопада анонсував ліквідацію старої бюрократичної системи МСЕК і заміну її на «новий дієвий механізм, що орієнтований на людину та на її потреби».

Так, крім внесення до парламенту законопроекту 12178 про реформу МСЕК, який встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини, Кабмін 12 листопада також схвалив два законопроекти.

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович пояснила, що законопроєкт щодо реформи соціального страхування «ЄПотенціал», який схвалив Уряд не стосується людей, які вже мають інвалідність. Мова йде про працюючих із страховим стажем, які потребують лікування після хвороби чи травми.

За її словами, реформа необхідна саме зараз, оскільки через війну багато громадян стали до війська чи виїхали за кордон. Тим, хто працює в Україні, потрібна належна підтримка для відновлення.

«Стара система не справляється: ми втрачаємо працездатних людей і недостатньо підтримуємо тих, хто не може себе забезпечити. Реформа створить справедливий розподіл допомоги та прозорість її отримання», - зазначила вона.

Що передбачає реформа

  • Збільшення страхових виплат: для осіб із повною втратою працездатності виплати зростуть майже вдвічі. Для часткової втрати працездатності компенсується різниця між попереднім доходом та зарплатою після повернення на роботу.
  • Підвищення компенсації: збільшується компенсація за період лікування та реабілітації, а оплачуваний період подовжується до року і чотирьох місяців для повного відновлення. Гарантії збереження робочого місця діятимуть на весь цей період.
  • Підтримка для осіб з інвалідністю: усі наявні пільги та виплати зберігаються. Держава й надалі надаватиме реабілітаційні засоби, соціальні послуги, перенавчання та допомогу в працевлаштуванні.
  • Поділ статусів: інвалідність та працездатність визначатимуться окремо, що дозволить отримувати підтримку за кожен статус.
  • Незалежна від МСЕК оцінка працездатності: справедливе визначення розміру виплат.
  • Цифровізація: електронна система об’єднає соціальні та медичні дані, усуваючи черги та бюрократію.

За словами Оксани Жолнович, старт реформи планується на 2025 рік.

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Мінсоцполітики МСЕК інвалідність

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