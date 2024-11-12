Статус інвалідності та непрацездатності розділять – Оксана Жолнович розповіла про реформу єПотенціал

Як писала «Судово-юридична газета», Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 12 листопада анонсував ліквідацію старої бюрократичної системи МСЕК і заміну її на «новий дієвий механізм, що орієнтований на людину та на її потреби».
Так, крім внесення до парламенту законопроекту 12178 про реформу МСЕК, який встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини, Кабмін 12 листопада також схвалив два законопроекти.
Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович пояснила, що законопроєкт щодо реформи соціального страхування «ЄПотенціал», який схвалив Уряд не стосується людей, які вже мають інвалідність. Мова йде про працюючих із страховим стажем, які потребують лікування після хвороби чи травми.
За її словами, реформа необхідна саме зараз, оскільки через війну багато громадян стали до війська чи виїхали за кордон. Тим, хто працює в Україні, потрібна належна підтримка для відновлення.
«Стара система не справляється: ми втрачаємо працездатних людей і недостатньо підтримуємо тих, хто не може себе забезпечити. Реформа створить справедливий розподіл допомоги та прозорість її отримання», - зазначила вона.
Що передбачає реформа
За словами Оксани Жолнович, старт реформи планується на 2025 рік.
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