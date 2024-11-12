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Статус инвалидности и нетрудоспособности разделят – Оксана Жолнович рассказала о реформе єПотенціал

21:24, 12 ноября 2024
Реформа разделит статусы – инвалидность и трудоспособность будут определяться отдельно, что позволит получать поддержку за каждый статус.
Статус инвалидности и нетрудоспособности разделят – Оксана Жолнович рассказала о реформе єПотенціал
Источник фото: Оксана Жолнович
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Премьер-министр Денис Шмыгаль 12 ноября анонсировал ликвидацию старой бюрократической системы МСЭК и замену ее на «новый действенный механизм, ориентированный на человека и на его нужды».

Так, кроме внесения в парламент законопроекта 12178 о реформе МСЭК, устанавливающего алгоритм оценивания повседневного функционирования человека, Кабмин 12 ноября также одобрил два законопроекта.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович пояснила, что законопроект о реформе социального страхования «єПотенціал», одобренный Правительством, не касается людей, уже имеющих инвалидность. Речь идет о работающих со страховым стажем, нуждающихся в лечении после болезни или травмы.

По ее словам, реформа необходима именно сейчас, поскольку из-за войны многие граждане присоединились к армии или уехали за границу. Тем, кто работает в Украине, нужна надлежащая поддержка для восстановления.

«Старая система не справляется: мы теряем трудоспособных людей и недостаточно поддерживаем тех, кто не может себя обеспечить. Реформа создаст справедливое распределение помощи и прозрачность ее получения», - отметила она.

Что предполагает реформа:

- Увеличение страховых выплат: для лиц с полной потерей трудоспособности выплаты возрастут почти вдвое. Для частичной потери трудоспособности компенсируется разница между предыдущим доходом и зарплатой после возвращения на работу.

- Повышение компенсации: увеличивается компенсация за период лечения и реабилитации, а оплачиваемый период продлевается до года и четырех месяцев для полного восстановления. Гарантии сохранения рабочего места будут действовать на весь период.

- Поддержка для лиц с инвалидностью: все имеющиеся льготы и выплаты сохраняются. Государство и дальше будет оказывать реабилитационные средства, социальные услуги, переобучение и помощь в трудоустройстве.

- Разделение статусов: инвалидность и трудоспособность будут определяться отдельно, что позволит получать поддержку за каждый статус.

- Независимая от МСЭК оценка трудоспособности: справедливое определение размера выплат.

- Цифровизация: электронная система объединяет социальные и медицинские данные, устраняя очереди и бюрократию.

По словам Оксаны Жолнович, старт реформы планируется на 2025 год.

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Минсоцполитики МСЕК инвалидность

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