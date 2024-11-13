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ВПО з п’яти областей можуть отримати до 700 доларів на професійне навчання

00:04, 13 листопада 2024
ВПО з Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей можуть отримати грант на навчання.
ВПО з п’яти областей можуть отримати до 700 доларів на професійне навчання
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оголосило про старт грантового конкурсу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з п’яти областей: Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Миколаївської та Херсонської. Участь у конкурсі можуть взяти особи, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію або освоїти нову професію, але не мають фінансової можливості для навчання.

Переможці отримають грант до 700 доларів США для отримання професійної освіти. Перевага надаватиметься внутрішньо переміщеним особам, одиноким батькам, вагітним жінкам, жінкам, що годують дітей, а також людям з інвалідністю чи хронічними захворюваннями.

Учасники можуть обирати навчальний курс, який відповідає потребам місцевого ринку праці, за умови, що курс не триватиме більше шести місяців і завершиться до червня 2025 року.

Для участі у конкурсі необхідно подати заявку за зазначеними посиланням та ознайомитися з усіма умовами відбору. У разі виникнення запитань можна звертатися за електронною адресою [email protected] або за телефоном 0 800 339 518.

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ВПО навчання

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