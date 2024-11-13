ВПЛ из пяти областей могут получить до 700 долларов на профессиональное обучение

ВПЛ из Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей могут получить грант на обучение.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объявило о старте грантового конкурса для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из пяти областей: Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Николаевской и Херсонской. Участие в конкурсе могут принять лица, которые стремятся повысить свою квалификацию или освоить новую профессию, но не имеют финансовой возможности для обучения.

Победители получат грант до 700 долларов США для получения профессионального образования. Преимущество будет предоставляться внутренне перемещенным лицам, одиноким родителям, беременным женщинам, женщинам, кормящим детей, а также людям с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Участники могут выбирать учебный курс, который соответствует потребностям местного рынка труда, при условии, что курс не продлится более шести месяцев и завершится до июня 2025 года.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по указанной ссылке и ознакомиться со всеми условиями отбора. В случае возникновения вопросов можно обращаться по электронному адресу [email protected] или по телефону 0 800 339 518.

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