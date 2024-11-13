Куди звертатися у Києві, щоб отримати архівні довідки для відновлення документів до 1943 року

Якщо потрібно отримати документи для повторного оформлення свідоцтв і відновлення історичних даних, можна звернутися до архіву.

На жаль, іноді важливі документи втрачаються з плином часу. Однак, існують архіви, які можуть допомогти відновити їх. У Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції м. Київ пояснили, куди саме звертатися, якщо потрібно отримати архівну довідку для відновлення документів, виданих до 1943 року.

Так, завдяки архівам громадяни зможуть отримати необхідні документи для повторного оформлення свідоцтв і відновлення історичних даних.

Як це працює:

Звернувшись до потрібного архіву, можна подати заяву на отримання архівної довідки, яка дозволить відновити документи, втрачені з плином часу. Цей процес може бути корисним не лише для офіційних потреб, але й для збереження історичних фактів про вашу родину.

У Центральному міжрегіональному управлінні Мін'юсту радять перед зверненням до архіву уточнити всі необхідні документи та деталі процедури отримання архівної довідки.

Куди звертатися:

Архівні довідки до 1920 року

Для запитів стосовно документів до 1920 року звертайтеся до Центрального державного історичного архіву України:

Адреса: м. Київ, вул. Солом'янська, 24

Телефон: 275-82-22, 275-30-02

Архівні довідки за 1919–1943 роки

Для довідок за цей період звертайтеся до відповідних державних архівів:

Державний архів м. Києва

Адреса: вул. Олени Теліги, 23, м. Київ, 04060

Телефон: (044) 468-34-72, 468-14-24

Державний архів Київської області

Адреса: вул. Ю. Іллєнка, 40, м. Київ, 04119

Телефон: (044) 483-21-14, 483-21-38, 483-19-10

Державний архів Черкаської області

Адреса: м. Черкаси, вул. Благовісна, 244-а, 18015

Телефон: (0472) 37-30-26, 31-37-32, 37-53-28

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