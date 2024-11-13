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Куда обращаться в Киеве, чтобы получить архивные справки для восстановления документов до 1943 года

13:57, 13 ноября 2024
Если необходимо получить документы для повторного оформления свидетельств и восстановления исторических данных, можно обратиться в архив.
Куда обращаться в Киеве, чтобы получить архивные справки для восстановления документов до 1943 года
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К сожалению, иногда важные документы теряются с течением времени. Однако существуют архивы, которые могут помочь восстановить их. В Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции г. Киев объяснили, куда обращаться, если нужно получить архивную справку для восстановления документов, выданных до 1943 года.

Так, благодаря архивам, граждане смогут получить необходимые документы для повторного оформления свидетельств и восстановления исторических данных.

Как это работает:

Обратившись в нужный архив, можно подать заявление на получение архивной справки, которая позволит восстановить документы, потерянные с течением времени. Этот процесс может оказаться полезным не только для официальных потребностей, но и для сохранения исторических фактов о вашей семье.

В Центральном межрегиональном управлении Минюста рекомендуют перед обращением в архив уточнить все необходимые документы и детали процедуры получения архивной справки.

Куда обращаться:

Архивные справки к 1920 году

Для запросов по документам до 1920 года обращайтесь в Центральный государственный исторический архив Украины:

Адрес: г. Киев, ул. Соломенская, 24

Телефон: 275-82-22, 275-30-02

Архивные справки за 1919-1943 годы

Для справок за этот период обращайтесь в соответствующие государственные архивы:

  • Государственный архив г. Киева

 Адрес: ул. Елены Телиги, 23, г. Киев, 04060

Телефон: (044) 468-34-72, 468-14-24

  • Государственный архив Киевской области

Адрес: ул. Ю. Ильенко, 40, г. Киев, 04119

Телефон: (044) 483-21-14, 483-21-38, 483-19-10

  • Государственный архив Черкасской области

Адрес: г. Черкассы, ул. Благовестная, 244-я, 18015

Телефон: (0472) 37-30-26, 31-37-32, 37-53-28

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документы Министерство юстиции Украины

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