Практика судов
  1. В Украине

Из работников ТЦК ни одну бригаду создать невозможно, работники – это гражданские лица, — Роман Истомин

13:40, 13 ноября 2024
В Полтавском ТЦК прокомментировали предложение расформировать центры комплектования.
Из работников ТЦК ни одну бригаду создать невозможно, работники – это гражданские лица, — Роман Истомин
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, в Раде предлагают расформировать ТЦК и отправить на фронт. В Полтавском ОТЦК и СП прокомментировали эту идею, отметив, что на сегодняшний день никакой официальной информации по этому поводу не поступало.

«Работники ТЦК – это гражданские лица. В ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников ТЦК никаких бригад сформировано быть не может и в отношении военнослужащих никаких распоряжений на расформирование не поступало», - сказал представитель Полтавского ОТЦК и СП Роман Истомин на брифинге.

По его словам, ТЦК укомплектованы военнослужащими, ограниченно пригодными к прохождению военной службы, имели ранения или какие-то заболевания, что не позволяет им выполнять задачи в составе боевых подразделений.

Напомним, что народный депутат Юрий Камельчук заявил, что ТЦК и СП нужно расформировать "из-за их неэффективности и некомпетентности".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Три года, в течение которых родственники погибших военнослужащих могут обратиться за одноразовой денежной помощью, будут считать от даты судебного решения

Ранее три года считали от даты смерти военнослужащего, указанной в свидетельстве, а теперь будут считать от даты вступления в силу решения суда – Минобороны.

Если ордер адвоката добавлен к документу, удостоверенному электронной подписью, дополнительного наложения «физической» или электронной подписи на ордер не требуется – Верховный Суд

В случае, если ордер добавлен к документу, удостоверенному электронной подписью, дополнительного наложения отдельной собственноручной («физической») или электронной подписи на ордер не требуется – позиция Верховного Суда.

Владимир Зеленский поручил рабочей группе до 1 декабря подготовить проект ежегодного послания Президента о внутреннем и внешнем положении

Руководство по подготовке проекта послания Президента возложено на руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, а за методическую подготовку будет отвечать директор Национального института стратегических исследований Александр Богомолов.

Кто из военнослужащих будет иметь право подать запрос на перевод в другую воинскую часть через Армия+ – Кабмин обнародовал постановление

Кабмин упростил процедуру перемещения военнослужащих между воинскими частями путем представления рапорта через Армия+ – детали нового порядка.

Расширение площади временных сооружений без предварительного получения паспорта привязки является основанием для их демонтажа – Верховный Суд

Верховный Суд разъяснил основания демонтажа незаконно МАФов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Кожем'якін
    Андрій Кожем'якін
    голова Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту
  • Ольга Талалай
    Ольга Талалай
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Малашенкова
    Тетяна Малашенкова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді