Из работников ТЦК ни одну бригаду создать невозможно, работники – это гражданские лица, — Роман Истомин

В Полтавском ТЦК прокомментировали предложение расформировать центры комплектования.

Как известно, в Раде предлагают расформировать ТЦК и отправить на фронт. В Полтавском ОТЦК и СП прокомментировали эту идею, отметив, что на сегодняшний день никакой официальной информации по этому поводу не поступало.

«Работники ТЦК – это гражданские лица. В ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников ТЦК никаких бригад сформировано быть не может и в отношении военнослужащих никаких распоряжений на расформирование не поступало», - сказал представитель Полтавского ОТЦК и СП Роман Истомин на брифинге.

По его словам, ТЦК укомплектованы военнослужащими, ограниченно пригодными к прохождению военной службы, имели ранения или какие-то заболевания, что не позволяет им выполнять задачи в составе боевых подразделений.

Напомним, что народный депутат Юрий Камельчук заявил, что ТЦК и СП нужно расформировать "из-за их неэффективности и некомпетентности".

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