З працівників ТЦК жодну бригаду створити неможливо, працівники – це цивільні особи, — Роман Істомін

У Полтавському ТЦК прокоментували пропозицію розформувати центри комплектування.

Як відомо, у Раді пропонують розформувати ТЦК і відправити на фронт. У Полтавському ОТЦК та СП прокоментували цю ідею, зазначивши, що станом на сьогодні жодної офіційної інформації з цього приводу не надходило.

«Працівники ТЦК – це цивільні особи. У ТЦК є працівники та військовослужбовці. З працівників ТЦК жодних бригад сформовано бути не може і щодо військовослужбовців жодних розпоряджень на розформування не надходило», - сказав речник Полтавського ОТЦК та СП Роман Істомін на брифінгу.

За його словами, ТЦК укомплектовані військовослужбовцями, які обмежено придатні до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворіння, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів.

Нагадаємо, що народний депутат Юрій Камельчук заявив, що ТЦК та СП потрібно розформувати "через їх неефективність та некомпетентність".

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