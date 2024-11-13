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На Київщині фейкові поліцейські вимагали у чоловіка 5000 доларів неіснуючого боргу

23:48, 13 листопада 2024
Псевдоправоохоронцям тепер загрожує до 12 років за ґратами.
На Київщині фейкові поліцейські вимагали у чоловіка 5000 доларів неіснуючого боргу
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На Київщині поліцейські затримали та повідомили про підозру зловмисникам, які погрожували та вимагали гроші, видаючи себе за правоохоронців. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Зазначається, що упродовж жовтня двоє чоловіків, представляючись працівниками однієї з силових структур, вимагали гроші у потерпілого та погрожували його близьким родичам для уникнення начебто кримінальної відповідальності.

«У Броварах злочинний дует 30-річних жителів району організували схему з вимагання коштів у 26-річного громадянина. При цьому зловмисники погрожували постраждалому позбавленням волі, а також насильством щодо нього та його матері», - заявили у поліції.

Фігуранти пропонували потерпілому сплатити 5000 доларів неіснуючого боргу за закриття вигаданого кримінального провадження.

Під час проведення обшуків у чоловіків вилучені мобільні телефони та банківські картки.

Зловмисникам тепер загрожує до 12 років за ґратами.

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