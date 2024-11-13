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В Киевской области фейковые полицейские требовали у мужчины 5000 долларов несуществующего долга

23:48, 13 ноября 2024
Псевдоправоохранителям теперь грозит до 12 лет за решеткой.
В Киевской области фейковые полицейские требовали у мужчины 5000 долларов несуществующего долга
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В Киевской области полицейские задержали и сообщили о подозрении злоумышленникам, которые угрожали и требовали деньги, выдавая себя за правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что в течение октября двое мужчин, представляясь работниками одной из силовых структур, требовали деньги у потерпевшего и угрожали его близким родственникам за избежание якобы уголовной ответственности.

«В Броварах преступный дуэт 30-летних жителей района организовали схему по требованию средств у 26-летнего гражданина. При этом злоумышленники угрожали пострадавшему лишением свободы, а также насилием в отношении него и его матери», - заявили в полиции.

Фигуранты предлагали потерпевшему уплатить 5000 долларов несуществующего долга за закрытие вымышленного уголовного производства.

Во время проведения обысков у мужчин изъяты мобильные телефоны и банковские карты.

Злоумышленникам теперь грозит до 12 лет за решеткой.

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Национальная полиция

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