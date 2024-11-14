З поваги до грошей США Трамп не може дозволити РФ знищити Україну, — Дуда

Дуда вважає, що Трамп має поважати хоча б ті гроші, які американці надали Україні.

Фото: AP

Польський президент Анджей Дуда заявив, що обраний президент США Дональд Трамп не дозволить Росії знищити Україну, адже поважає гроші американських платників податків. Про це повідомила канцелярія польського лідера в соцмережі Х.

Дуда вважає, що Трамп «любить битися і, перш за все, не любить програвати».

«Президент Дональд Трамп поважає, і ми це теж знаємо, гроші американських платників податків», – сказав він.

Дуда додав, що обраний президент США багато разів про це говорив і на цьому наголошував.

«Якщо врахувати, скільки США вже вклали в допомогу Україні, які гігантські кошти передано захисникам України у вигляді різної бойової техніки, фінансової допомоги, щоб Україна могла вижити і захищати себе, тоді мої висновки зрозумілі, я не можу уявити, що президент Дональд Трамп дозволить Росії знищити Україну», – наголосив він.

Також Дуда акцентував – мова йде про повагу до грошей американських платників податків, а також про те, щоб Америка долучилась і не програла.

Раніше ми писали, що майбутній радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що бачення безпекової політики щодо України залежить від новообраного президента США.

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