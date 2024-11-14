Из уважения к деньгам США Трамп не может позволить РФ уничтожить Украину, — Дуда

Дуда считает, что Трамп должен уважать хотя бы деньги, которые американцы предоставили Украине.

Фото: AP

Польский президент Анджей Дуда заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не позволит России уничтожить Украину, ведь уважает деньги американских налогоплательщиков. Об этом сообщила канцелярия польского лидера в соцсети Х.

Дуда считает, что Трамп «любит сражаться и, прежде всего, не любит проигрывать».

«Президент Дональд Трамп уважает, и мы это тоже знаем, деньги американских налогоплательщиков», - сказал он.

Дуда добавил, что избранный президент США много раз об этом говорил и это подчеркивал.

«Если учесть, сколько США уже вложили в помощь Украине, какие гигантские средства переданы защитникам Украины в виде различной боевой техники, финансовой помощи, чтобы Украина могла выжить и защищать себя, тогда мои выводы понятны, я не могу представить, что президент Дональд Трамп позволит России уничтожить Украину», – подчеркнул он.

Также Дуда акцентировал – речь идет об уважении денег американских налогоплательщиков, а также о том, чтобы Америка присоединилась и не проиграла.

Ранее сообщалось, что будущий советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что видение политики безопасности в отношении Украины зависит от новоизбранного президента США.

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