У НАЗК пояснили, чому не кожен, хто повідомив про корупцію, може стати викривачем

Однією з умов є встановлення джерела, з якого викривач отримав інформацію про корупційні дії.

Національне агентство з питань запобігання корупції пояснює, чому не кожен, хто повідомив про корупцію, може стати викривачем.

Зазначається, що ЗУ “Про запобігання корупції” визначає сукупність умов, за яких особа може набути статусу викривача й претендувати на особливі правові гарантії та винагороду.

Однією з умов є вимоги до джерела, з якого викривачу стала відома інформація про корупцію.

Джерелом такої інформації може бути:

трудова діяльність - коли особа дізналася про корупційне правопорушення під час безпосереднього виконання трудових обов’язків. Наприклад, повідомлення працівника організації про пропозицію хабара за прийняття певних рішень будь-кому з його колег;

професійна діяльність - коли особа дізналася про корупційне правопорушення під час здійснення професійної діяльності. Наприклад, аудитор під час перевірки фінансової діяльності приватного підприємства, яке виконує державне замовлення, виявив факти махінацій із коштами, зокрема, завищення вартості робіт та послуг, що оплачувалися коштом державного бюджету;

господарська діяльність: як приклад, викривач може повідомити про корупційні правопорушення під час здійснення підприємницької діяльності (службові зловживання посадових осіб під час проведення тендерів, закупівель, надання послуг тощо), або перешкоджання здійсненню підприємницької діяльності;

громадська діяльність: як приклад, член ради громадського контролю при державному органі повідомляє про конфлікт інтересів у діяльності дисциплінарної/кадрової комісії цього органу;

наукова діяльність - наприклад, повідомлення про академічну недоброчесність, як то плагіат;

проходження служби: як приклад, статус викривача може набути військовослужбовець, якому стало відомо про корупцію під час несення ним служби;

навчання - викривачем у такому випадку може бути студент закладу вищої й фахової передвищої освіти, який дізнався про корупцію під час навчального процесу;

участь у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку певної діяльності, проходження служби чи навчання, наприклад вимагання неправомірної вигоди при вступі до вишу або участі у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби тощо.

У НАЗК підкреслили, що якщо інформація про корупційне правопорушення стала відома особі не у зв’язку з її діяльністю, або ж не дотримані інші умови, передбачені Законом, у разі здійснення повідомлення особа вважатиметься заявником відповідно до вимог кримінального-процесуального законодавства або ЗУ «Про звернення громадян.

В кожному випадку уповноважені органи зобов’язані реагувати на повідомлення, однак різниця в статусі зумовлює різний обсяг та специфіку правового захисту особи.

Раніше ми писали, що в Україні ще один викривач корупції отримав виплату майже 13,3 млн грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.