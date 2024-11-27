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В НАПК объяснили, почему не каждый, кто сообщил о коррупции, может стать разоблачителем

10:00, 27 ноября 2024
Одним из условий является установление источника, из которого обличитель получил информацию о коррупционных действиях.
В НАПК объяснили, почему не каждый, кто сообщил о коррупции, может стать разоблачителем
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Национальное агентство по предотвращению коррупции объясняет, почему не каждый, кто сообщил о коррупции, может стать разоблачителем.

Отмечается, что ЗУ "О предотвращении коррупции" определяет совокупность условий, при которых лицо может приобрести статус обличителя и претендовать на особые правовые гарантии и вознаграждение.

Одно из условий - требования к источнику, от которого обличителю стала известная информация о коррупции.

Источником такой информации может быть:

  • трудовая деятельность - когда лицо узнало о коррупционном правонарушении при непосредственном исполнении трудовых обязанностей. Например, уведомление работника организации о предложении взятки за принятие определенных решений любому из его коллег;
  • профессиональная деятельность - когда лицо узнало о коррупционном правонарушении во время осуществления профессиональной деятельности. Например, аудитор при проверке финансовой деятельности частного предприятия, выполняющего государственный заказ, обнаружил факты махинаций со средствами, в частности, завышение стоимости работ и услуг, оплачиваемых за счет государственного бюджета;
  • хозяйственная деятельность: в качестве примера обличитель может сообщить о коррупционных правонарушениях во время осуществления предпринимательской деятельности (служебные злоупотребления должностных лиц во время проведения тендеров, закупок, предоставления услуг и т.п.), или препятствования осуществлению предпринимательской деятельности;
  • общественная деятельность: в качестве примера член совета общественного контроля при государственном органе сообщает о конфликте интересов в деятельности дисциплинарной/кадровой комиссии этого органа;
  • научная деятельность - например, сообщения об академической недобропорядочности, как плагиат;
  • прохождение службы: в качестве примера статус обличителя может приобрести военнослужащий, которому стало известно о коррупции во время несения им службы;
  • обучение - обличителем в таком случае может быть студент заведения высшего и профессионального высшего образования, узнавший о коррупции во время учебного процесса;
  • участие в предусмотренных законодательством процедурах, обязательных для начала определенной деятельности, прохождения службы или обучения, например требование неправомерной выгоды при поступлении в вуз или участие в конкурсе на занятие вакантных должностей государственной службы и т.д.

В НАПК подчеркнули, что если информация о коррупционном правонарушении стала известна лицу не в связи с его деятельностью, или же не соблюдены другие условия, предусмотренные Законом, в случае осуществления уведомления лицо будет считаться заявителем в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства или ЗУ «О обращение граждан.

В каждом случае уполномоченные органы обязаны реагировать на сообщения, однако разница в статусе обуславливает разный объем и специфику правовой защиты личности.

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НАПК

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