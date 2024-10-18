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НАЗК вдруге виплатило винагороду викривачу корупції — справа стосувалася підкупу керівників НАБУ і САП

19:42, 18 жовтня 2024
Викривач корупції отримав винагороду в сумі майже 13,3 млн грн.
НАЗК вдруге виплатило винагороду викривачу корупції — справа стосувалася підкупу керівників НАБУ і САП
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В Україні ще один викривач корупції отримав виплату майже 13,3 млн грн. Це друга виплата винагороди. Як відомо, 4 жовтня чинний військовий, який у раніше обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони, отримав понад 1,68 млн гривень. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Як повідомляється, виплата була здійснена на підставі рішення Вищого антикорупційного суду № 991/2288/21 від 2 жовтня 2023 року.

У справі йшлося про спробу підкупу керівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Їм пропонували 6 мільйонів доларів за закриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, підозрюваним у якому був колишній міністр екології.

НАБУ розслідувало корупційний злочин за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України. Матеріали щодо ексміністра були виокремлені в окреме провадження (ч .3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України). Загалом у справі фігурувало четверо осіб. Усі вони на цей час отримали вироки.

У жовтні 2023 року ВАКС затвердив останню у справі угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника податкової служби у м.Києві й одночасно схвалив виплату винагороди викривачеві.

Суд встановив, що викривач активно сприяв розкриттю корупційного злочину, повідомив про нього не в рамках угоди і не є його співучасником, та зобов’язав органи Державного казначейства виплатити винагороду в сумі майже 13,3 млн грн.

«У цій резонансній справі інститут викривання у синергії з ефективною роботою антикорупційних органів продемонстрував свою дієвість на рівні топкорупції. На сьогодні ми маємо рішення ВАКС з ухваленими вироками щодо усіх суб’єктів провадження, а викривач у справі отримав гарантовану законом винагороду. Показовим також є те, що суд застосував у справі спецконфіскацію. Неправомірна вигода у 6 млн дол. США була однією з рекордних. Усю суму за рішенням ВАКС ще у 2022 році передали на потреби ЗСУ», - зазначив голова НАЗК Віктор Павлущик.

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