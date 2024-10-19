Ваучер на навчання — які професії обирають українці

Ваучер можна використати для навчання за 155 професіями та спеціальностями.

Із початку року 20 тисяч українців отримали ваучер на навчання та зможуть здобути нову професію, спеціальність чи підвищити свій професійний рівень. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Серед найбільш популярних спеціальностей і професій, за якими навчаються за ваучерами цього року:

медсестринство (видано 3629 ваучерів);

психологія (3144);

дошкільна освіта (861);

медицина (557);

кухар (1775);

водій (1354);

тракторист (603);

кондитер (447).

Загалом ваучер можна використати для навчання за 155 професіями та спеціальностями у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо. Професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно. Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.

Ваучер дає людині право безоплатно пройти навчання у закладах освіти чи у роботодавця за затвердженим Мінекономіки переліком професій та спеціальностей. Сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3-х років. Зокрема, це:

люди віком старше 45 років (до настання пенсії за віком);

ветерани, учасники бойових дій;

внутрішньо переміщені особи працездатного віку;

люди з інвалідністю;

люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії, або пройшли полон.

Раніше повідомлялося, що в Україні розширили перелік осіб, які зможуть отримати ваучери на навчання.

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