Практика судів
  1. В Україні

Ваучер на навчання — які професії обирають українці

09:58, 19 жовтня 2024
Ваучер можна використати для навчання за 155 професіями та спеціальностями.
Ваучер на навчання — які професії обирають українці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із початку року 20 тисяч українців отримали ваучер на навчання та зможуть здобути нову професію, спеціальність чи підвищити свій професійний рівень. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Серед найбільш популярних спеціальностей і професій, за якими навчаються за ваучерами цього року:

  • медсестринство (видано 3629 ваучерів);
  • психологія (3144);
  • дошкільна освіта (861);
  • медицина (557);
  • кухар (1775);
  • водій (1354);
  • тракторист (603);
  • кондитер (447).

Загалом ваучер можна використати для навчання за 155 професіями та спеціальностями у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо. Професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно. Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.

Ваучер дає людині право безоплатно пройти навчання у закладах освіти чи у роботодавця за затвердженим Мінекономіки переліком професій та спеціальностей. Сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно. 

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3-х років. Зокрема, це:

  • люди віком старше 45 років (до настання пенсії за віком);
  • ветерани, учасники бойових дій;
  • внутрішньо переміщені особи працездатного віку;
  • люди з інвалідністю;
  • люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії, або пройшли полон.

Раніше повідомлялося, що в Україні розширили перелік осіб, які зможуть отримати ваучери на навчання.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

навчання

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ДП «Документ» затягує більш, ніж на півроку, видачу паспортів українцям за кордоном

У держпідприємстві «Документ» Державної міграційної служби станом на середину жовтня не видали вже виготовлені закордонні паспорти громадянам, які звернулися з відповідними пакетами документів на початку весни.

Суддя подала позов проти голови суду, бо її не відпустили на конференцію – рішення ухвалив суд

Унікальний позов щодо проблеми відряджень суддів у робочий час на конференції та семінари розглянули у Донецькій області.

Кандидату в судді з числа прокурорів пригадали справи брата та помилки в роботі

Суворовський районний суд Одеси поки що залишиться без судді.

Стратегія розвитку системи правосуддя до 2029 року передбачає реформу адвокатури

Кваліфікаційні та дисциплінарні процедури для адвокатів потребують значного вдосконалення у законодавстві та на практиці – заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра.

Громадська рада доброчесності погрожує знизити темпи оцінювання суддів – все через відсутність повного та віддаленого доступу до суддівських досьє

У Верховній Раді запропонували ВККС та ГРД самостійно вирішити проблему з досьє, але у ВККС не готові взяти відповідальність на себе.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді