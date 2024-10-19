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Ваучер на обучение — какие профессии выбирают украинцы

09:58, 19 октября 2024
Ваучер можно использовать для обучения по 155 профессиям и специальностям.
Ваучер на обучение — какие профессии выбирают украинцы
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С начала года 20 тысяч украинцев получили ваучер на обучение и смогут получить новую профессию, специальность или повысить свой профессиональный уровень. Об этом сообщает Министерство экономики.

Среди наиболее популярных специальностей и профессий, по которым учатся по ваучерам этого года:

  • медсестринство (выдано 3629 ваучеров);
  • психология (3144);
  • дошкольное образование (861);
  • медицина (557);
  • повар (1775);
  • водитель (1354);
  • тракторист (603);
  • кондитер (447).

В общей сложности ваучер можно использовать для обучения по 155 профессиям и специальностям в сферах ИТ-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания. Профессию, учебное заведение в пределах Украины и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) человек выбирает самостоятельно. Обучение осуществляется заведениями профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, предприятиями, учреждениями и организациями, имеющими лицензию на такую ​​образовательную деятельность.

Ваучер дает человеку право безплатно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателя по утвержденному Минэкономики перечню профессий и специальностей. Сумма ваучера не может превышать 30280 грн. Если стоимость обучения более дорогая, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно.

Получить ваучер могут отдельные категории граждан, имеющих профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированные в службе занятости как безработные и не проходившие обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3-х лет. В частности, это:

  • люди старше 45 лет (до наступления пенсии по возрасту);
  • ветераны, участники боевых действий;
  • внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста;
  • люди с инвалидностью;
  • люди, получившие ранения в результате военной агрессии, или прошедшие плен.

Ранее сообщалось, что в Украине расширили список лиц, которые смогут получить ваучеры на обучение.

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