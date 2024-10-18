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НАПК во второй раз выплатило вознаграждение обличителю коррупции — дело касалось подкупа руководителей НАБУ и САП

19:42, 18 октября 2024
Обличитель коррупции получил вознаграждение в сумме почти 13,3 млн. грн.
НАПК во второй раз выплатило вознаграждение обличителю коррупции — дело касалось подкупа руководителей НАБУ и САП
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В Украине еще один обличитель коррупции получил выплату почти 13,3 млн грн. Это вторая выплата вознаграждения. Как известно, 4 октября действующий военный, ранее занимавший должность директора департамента внутреннего аудита Минобороны, получил более 1,68 млн гривен. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщается, выплата была произведена на основании решения Высшего антикоррупционного суда № 991/2288/21 от 2 октября 2023 года.

Речь шла о попытке подкупа руководителей Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им предлагали 6 миллионов долларов за закрытие уголовного производства по ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 УК Украины, подозреваемым в котором был бывший министр экологии.

НАБУ расследовало коррупционное преступление по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины. Материалы по экс-министру были выделены в отдельное производство (ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины). Всего в деле фигурировали четыре человека. Все они в это время получили приговоры.

В октябре 2023 года ВАКС утвердил последнее по делу соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника налоговой службы в Киеве и одновременно одобрило выплату вознаграждения обличителю.

Суд установил, что обличитель активно способствовал раскрытию коррупционного преступления, сообщил о нем не в рамках соглашения и не является его соучастником и обязал органы Государственного казначейства выплатить вознаграждение в сумме почти 13,3 млн грн.

«В этом резонансном деле институт изобличения в синергии с эффективной работой антикоррупционных органов продемонстрировал свою действенность на уровне топкоррупции. На сегодняшний день мы имеем решение ВАКС с вынесенными приговорами по всем субъектам производства, а обличитель по делу получил гарантированное законом вознаграждение. Показательно также то, что суд применил по делу спецконфискацию. Неправомерная выгода в 6 млн. дол. США была одной из рекордных. Всю сумму по решению ВАКС еще в 2022 году передали на нужды ВСУ», - отметил глава НАПК Виктор Павлущик.

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коррупция НАПК

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