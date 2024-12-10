Полтавський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад

Суд шукає секретарів судового засідання.

Фото: admpl.court.gov.ua

Полтавський окружний адміністративний суд повідомив, що здійснює добір на посади секретарів судового засідання.

У суді зазначають, що у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору та без документу про підтвердження рівня володіння державною мовою.

«За отриманням більш детальної інформації звертайтеся до головного спеціаліста відділу управління персоналом Сороки Олени Василівни за тел. (0532) 50-08-04, резюме в довільній формі можна надсилати на e-mail [email protected]», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що ВККС оголошує добір на 1463 вакантних посади суддів місцевих судів.

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